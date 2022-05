DEČAK JE IZAŠAO IZ ŠKOLE I PRIČAO MAJCI DA MU DRUG UMIRE Potresne izjave svedoka masakra u školi u Teksasu

Mnogi roditelji i dalje čekaju informacije o svojoj deci, a nadležni uzimaju čak i briseve, kako bi imali uzorke za DNK analizu.

Jedan od svedoka haosa kaže da je stajao na ulici kada je začuo pucnje.

- Rekao sam komšiji da deluje da pucnji odjekuju iz škole, pa smo krenuli ka njoj i već su se čule sirene. Dok smo mi stigli do škole, osumnjičeni je već ušao u zgradu, priča svedok.

On kaže da su se roditelji već okupili i pitali šta se događa, ali da ni on nije znao da im kaže, jer je i sam tek stigao.

- Otišli smo do druge strane zgrade i videli policajce ispred vrata koji pokušavaju da izvuku decu, neka deca su bila sagnuta. Bio je to poražavajući prizor, mnogo ljudi je plakalo, mnogo dece je povređeno..., priča on vidno potresen.

- Jedna devojčica, učenica, izašla je napolje, nos i usta su joj bili krvavi. Dečak koji je izašao pričao je svojoj majci da je njegov drug unutra i da umire, priča svedok.

Kurir.rs/Telegraf