RUSIJA IZLAZI NA DUNAV I TO NIKO NE MOŽE SPREČITI! Stručnjak tvrdi da će na ovaj način Putin nametnuti DOMINACIJU NAD ZAPADOM

foto: Printscreen Kurir Tv

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov neće doći u Beograd jer su zemlje koje se graniče sa Srbijom zatvorile svoj vazdušni prostor za njegov avion!

foto: Kurir Televizija

Šef ruske diplomatije je održao video konferenciju na kojoj je poručio da je "glavna stvar da odnose Rusije i Srbije niko neće uspeti da uništi". On je optužio NATO i EU da hoće da pretvore Balkan u svoj projekat pod nazivom "zatvoreni Balkan". Međutim, postoje navodi i da je za Srbiju dobro što je ova poseta otkazana jer bi nas nepotrebno dovodila u nelagodnu diplomatsku situaciju da Srbija bude jedina država kojoj u posetu dolazi ministar spoljnih poslova Rusije, u trenutku dok ta zemlja izvodi invaziju na Ukrajinu.

Kako se Srbija našla u centru diplomatskih previranja Rusije i EU? Da li je Rusija svesna u koliko teškoj poziciji je Srbija zbog svog principijelnog stava po pitanju sankcija? Da li je Evropska unija svesna u kolikoj teškoj poziciji je Srbija zbog pritisaka za uvođenje sankcija i uslovljavanja sa evropskim initegracijama? Da li i Moskva i Evropska unija imaju razumevanja za nacionalne interese Srbije i kako da ih mi što sigurnije zaštitimo?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i sociolog prof. dr Ilija Kajtez.

foto: Printscreen Kurir Tv

- Danas je iznenađenje samo dobro. Danas svet lagano klizi u jednu žestoku konfrontaciju. To je sve razornije. U narednom periodu imaćemo još ovakvih scenarija. Ako zatvorimo diplomatske dogovore, to je jako loša vest za svet, pogotovo ako je reč o tako velikoj državi kao što je Rusija. Mi možemo sa sigurnošću tvrditi da je pritisak NATO bio toliko snažan da oni nisu mogli naći nijedan manevarski prostor. Svet klizi u laganu ali sigurnu konfortaciju - rekao je Kajtez

foto: Printscreen Kurir Tv

- Prvo treba razumeti ko ste i šta ste, a potom nameru svetske sile. Ljudi koji poznaju istoriju mogu preciznije da se odvoje od onih koji prate samo televiziju. Ovo je jedna jako komplikovana situacija. Kako se svet menja za polarizmu, nama se menja status. Ispadamo kao Pepeljuga u tom pogledu, mi se tretiramo kao pravoslavci i proruski element. Kako se menja odnos snaga u korist sila mi svakim sledećim potezom jačati. Rusija će izaći na Dunav, ja to garantujem. Videćemo se i Rusija će sigurno izaći na Dunav. Ukrajina je kao crnogorska nacija, stvorena je da umanji Rusiju. Za srpski narod, ovo je moje mišljenje, izlazak Rusije na Dunav je velika šansa i to se ničime ne može zaustaviti. To je prva stvar za razumevanje. Ukrajina ne postoji kao celina, ona je podeljena i to će dovesti do njene podele i to će dovesti Rusiju do Dunava. Mi treba da ćutimo i da ne reagujemo na provokacije koje se nameću Evropi. Rusija će nametnuti dominaciju Zapadu - izjavio je Petrović.

08:32 RUSIJA IZLAZI NA DUNAV I TO NIKO NE MOŽE SPREČITI! Petrović tvrdi da će na ovaj način Putin nametnuti DOMINACIJU NAD ZAPADOM

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:42 Sergej Lavrov odgovara na pitanje novinarke Kurira