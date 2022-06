RUSIJA PO DOKTRINI IMA PRAVO DA UPOTREBI NUKLEARNO ORUŽJE! Pukovnik upozorio da preti TREĆI SVETSKI RAT ukoliko Ukrajina ovo uradi

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret koji predviđa isplatu pet miliona rubalja porodicama pripadnika Nacionalne garde Rusije koji su poginuli u Ukrajini i Siriji. To je suma od oko 76 hiljada evra.

foto: EPA/Mikhail Metzel Sputnik Kreml

Istovremeno, najavljuje se i sporazum o sigurnosti hrane između predsednika Rusija i predsednika Turske. S druge strane Vladimir Zelenski kaže kako mu za bezbedan transport žita brodovima trebaju protivbrodske rakete. Govorimo o ratu na istoku Evrope.

foto: AP/Vadim Ghirda

Rat u Ukrajini se ne smiruje a čini se da članice Evropske unije, ali i Saveta bezbednosti žele da se rat preseli na tlo Evrope. Velika Britanija donela je odluku da u svojim redovima obuči Ukrajinske vojnike za korišćenje raketa velikog dometa koje planira da im donira kako bi mogli da građaju ciljeve u Rusiji. Ne gledaju sve članice Evropske unije blagonaklono na dešavanja jer znaju da svaki napad na Rusiju može da dovede do potpunog uništenja kako Ukrajine tako i ostatka sveta. Zbog čega Velika Britanija insistira na nastavku sukoba, šta planiraju članice Evropske unije, i zbog čega guraju svoje građane u ruke rata.

O ovim temama, u Jutarnjem programu Kurir televizije govorili su pukovnik PVO u penziji Boško Zorić, sa Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost Zoran Spasić i urednik u Kuriru Andrej Mlakar.

foto: Kurir televizija

Pukovnik PVO u penziji Zorić objasnio je da Rusija ima pravo, ukoliko je Ukrajina napadne, da upotrebi nuklearno oružje.

- Svaki rat ima za svrhu bogaćenje. Svi ratovi su vođeni iz tog interesa da bi se potrošilo staro naoružanje, iskoristilo i kupilo novo, prodalo. Sve ratove pokreće vojno-privredni sektor. Mene brine druga stvar, potpisali su garanciju. Ko može lokalne komadante da kontroliše? Kad to dođe u ruke i na prvu liniju fronta, kog komadanta će toliko moći centralna vlast da kontroliše i da kaže da ne sme gađati Rusiju. To je jedna kap koja može vrlo lako ovaj sukob pretvoriti u sve ono čega se plašimo poslednjih 100 dana, a to je treći svetski rat. Ruska doktrina odbrane jasno i glasno propisuje, ukoliko je narod i teritorija ugrožena i konvencionalnim oružjem većih razmera Rusija ima pravo da upotrebi po svojoj doktrini i nuklearno oružje - objasnio je u Jutarnjem programu Kurir televizije Zorić.

05:22 RUSIJA PO DOKTRINI IMA PRAVO DA UPOTREBI NUKLEARNO ORUŽJE! Pukovnik upozorio da preti TREĆI SVETSKI RAT ukoliko Ukrajina ovo uradi

Mlakar smatra da Velika Britanija ima dvostruku ulogu kao i da gaji animozitet prema Rusiji.

- Velika Britanija ima dvostruku ulogu u ovoj priči. Prva je savetodavna, a zatim je druga uloga bila obučavanje, treća naoružavanje. Postoji i četvrta, obaveštajna. To su četiri faktora koja Velika Britanija igra. Vojni stručnjaci Velike Britanije se nalaze u strukturama ukrajinskog generalštaba. Oni gaje animozitet prema Rusiji. Ne treba zaboraviti 2006. godinu kada je počeo tihi rat. Svi čekaju da vide koji će tip rakete Velika Britanija isporučiti Ukrajini. Naredna nedelja će biti ključna - izjavio je Mlakar.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:29 Mlakar: Naredne nedelje biće ključne za Ukrajinu EVO I ZAŠTO