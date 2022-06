MAKRON PREKLINJAO PUTINA, ON GA ŠOKIRAO REAKCIJOM: Detalji dramatičnog razgovora uoči ruskog napada na Ukrajinu!

Samo četiri dana pre napada na Ukrajinu, neraspoloženi Vladimir Putin rekao je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da će radije "da igra hokej na ledu" nego da održi sastanak s Džoom Bajdenom kako bi porazgovarali o situaciji u Ukrajini i možda sprečili rat.

Te reči ruskog predjednika mogu se čuti na kraju napetog i često nadrealnog devetominutnog razgovora s Makronom koji će u četvrtak biti prikazan u dokumentarcu na glavnom državnom TV kanalu "France 2", piše britanski Telegraf.

Prema emisiji "C A Vous" koju emituje televizijski kanal France 5, a u kojoj su prikazani prvi isečci razgovora, u dokumentarnom filmu takođe će biti emitovan i razgovor između Makrona i britanskog premijera Borisa Džonsona, koji se održao samo dva dana uoči invazije.

U njemu Džonson izražava svoju rezervu prema Makronovim pokušajima dijaloga s ruskim predsednikom i kaže : "Svaki put kad razgovaramo s Vladimirom Putinom, imam utisak da je agresivniji, dok mi zvučimo sve slabije. On se neće zaustaviti dok ne dobije ono što želi".

Suočen s optužbama da je bio previše predusretljiv prema Putinu, s kojim je razgovarao na desetine puta pre i nakon invazije, Makron je očigledno odlučio da je najbolji način da pokaže pogled iz svoje vizure, pozivanje filmske ekipe u svoje utočište. Ovaj dokumentarac će tako gledaocima pružiti dosad neviđene razgovore između svetskih čelnika o ratu u Ukrajini, a biće to i prvi put da je novinarima dozvoljen pristup Jupiteru, nuklearnom bunkeru i kriznom komandnom centru koji se nalazi ispod Jelisejske palate.

Neformalni razgovor Putina i Makrona

- Vladimire, za početak jedna stvar... - može se čuti Makron na početku razgovora 20. februara. Ali, Putin nije želeo da ga sasluša.

- Slušaj, Emanuele... - presekao ga je ruski vođa.

Obojica državnika koristila su neformalni oblik komunikacije, kao i prilikom ranijih susreta.

- Želeo bih da mi prvo kažeš svoje viđenje situacije i možda sasvim iskreno, kao što smo uvek imali običaj, da mi kažeš koje su tvoje namere - pokušao je Makron da stvori atmosferu poverenja.

- Šta da kažem? I sam vidiš šta se događa - uzvratio je Putin, optužujući Ukrajinu za kršenje sporazuma iz Minska.

foto: EPA/Ukrainian Presidential Press S, AP/Mikhail Metzel

Putin je zatim osudio prozapadno orijentisanog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, optužujući Kijev da nabavlja nuklearno oružje.

- To su budalaštine - čuo se glas koji pripada uticajnom diplomatskom savetniku gospodina Makrona, Emanuelu Boneu.

- Štaviše, naš dragi kolega gospodin Zelenski ne čini ništa da primeni sporazum iz Minska. On vas laže - kazao je Putin, i dodao da bi se predlozi proruskih separatista u istočnoj Ukrajini trebali uzeti u obzir.

- Ali, nas ne zanimaju predlozi separatista. Ne znam da li tvoj pravni savetnik poznaje pravo! Što se mene tiče, samo gledam zakone i pokušavam da ih primenim. Ne znam koji bi ti pravni savetnik mogao reći da u suverenoj zemlji zakonske tekstove predlažu separatisti, a ne demokratski izabrane vlasti - odbrusio mu je Makron.

- To nije demokratski izabrana vlada. Oni su stekli vlast krvavim državnim udarom. Ljude su žive spaljivali. Bilo je to krvoproliće. A Zelenski je jedan od krivaca za to - odgovorio je Putin.

'Radije ću na hokej'

Uprkos napetosti, Makron je i dalje nastojao da igra ulogu posrednika, rekavši kako će podstaći Zelenskog da "smiri tenzije" ne samo među ukrajinskim oružanim snagama, već i na društvenim mrežama.

- Nemojte da nasednete na provokacije bilo koje vrste u satima i danima koji slede - upozorio je Makron.

Poziv se završava tako što Makron predlaže Putinu da se odmah čuje s Džoom Bajdenom, američkim predsednikom.

Putin je neobavezno rekao kako bi prvo trebalo da se spremi za sastanak. Zatim, kao da se nečega setio, pa odgovorio Makronu.

- Da budem potpuno iskren, sada idem da igram hokej na ledu. S tobom pričam iz sportske dvorane. Moram da se konsultujem sa svojim savetnicima.

foto: Printscreen/ Youtube

- U svakom slučaju, hvala Vladimire. Ostajemo u kontaktu. Ako se nešto dogodi, nazovi me - kazao je Makron.

- Hvala gospodine predsedniče - kazao je Putin, iznenada progovorivši na francuskom.

Makron je ponovo razgovarao s Putinom dan kasnije, 21. februara. Ali, 24. februara Rusija je već započela invaziju.

Te noći, filmska ekipa ponovno je dobila pristup prvom Makronovom razgovoru sa Zelenskim nakon što su prvi ruski projektili pali na Kijev.

- Tu su u Kijevu. Ruske snage ratuju u Kijevu - kazao je ukrajinski predsednik.

- Dovukli su specijalne snage i helikoptere ili...? - pitao je zabrinuti Makron.

- Da, avioni i helikopteri, sve... Vidimo to putem medija, vidimo ih svuda, mnogo ih je - odgovorio je njegov ukrajinski kolega.

- Znate li koliko je civila već ubijeno? - pita Makron.

- Ne znam, na hiljade... - uzvraća Zelenski.

- A šta je s vama, jeste li na sigurnom? - zanima se Makron.

- Mislim da jesam - odgovorio je Makronu Zelenski.

Komunikacija između Makrona i Putina ubrzo se proredila, a francuski predsednik se našao pod talasom kritika jer je tek prošle nedelje otputovao u Kijev kako bi se sreo sa Zelenskim.

- Nismo uspeli da uverimo Putina. Mislio sam da bismo kroz poverenje i intelektualnu raspravu mogli da pronađemo zajedničko rjšenje - kazao je Makron pre nekoliko dana u Kijevu.

Upitan misli li da je Putin opasan čovek, francuski predsjednik je zagonetno odgovorio: "Nikada vam neću reći svoje mišljenje".

Kurir.rs/Jutarnji list