UKRAJINCI RAKETAMA NAPALI RUSKI BELGOROD! Politikolog o narednim potezima Rusije: Sad će još ŽEŠĆE UDARITI i to na OVIM mestima

131 . dana rata u Ukrajini ,najmanje četiri osobe su poginule i desetine stambenih zgrada oštećeno je u raketnom napadu na ruski grad Belgorod , blizu granice sa Ukrajinom rekao je regionalni načelnik . Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je napad izveden taktičkim balističkim raketama Točka U sa kasetnom bojevom glavom.

Osim Belgoroda napadnut je i Kursk gde su upotrebljene strateške bespilotne letelice Tu-143 Reis koje su oborene od strane ruske PVO na obodu grada.

Grad Lisičansku nije pod punom kontrolom ruskim snaga, uprkos suprotnik tvrdnjama Moskve. Kako se navodi situacija je veoma napeta i da ruske kopnene snage napadju grad bez prestanka. Ukrajina se nada da će dobiti pomoć i podršku svojih zapadnih saveznika, te da će na kraju akumulirati dovoljno teškog naoružanja kako bi savladali ruske snage. Međutim iz Bele kuće poručuju da još nije vreme za pregovore o rešavanju Ukrajinske krize. Slovačka bi mogla da iskoruči dodatnu pomoć u vidu aviona i tenkova.

Zbog čega Amerika ne želi da zaustavi sukob Ukrajine i Rusije, i kakva će reakcije Rusije uslediti nakon što je napadnut ruski grad Belgorod komentarisali su u Jutarnjem programu Kurir televizije politikolog Aleksandar Pavić i Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu.

Politikolog Pavić istakao je da je sigurno da će Rusija nastaviti još većom žestinom da udara po komandnim centrima Ukrajine.

- To je u isto vreme vid frustracije zbog toga što se gubi teritorija, što ruske snage napreduju. U isto vreme, ovo je nešto što podržava Vašington kako bi se Rusija dodatno isprovocirala. Napad na Belgorod je napad na Rusiju. Vašingtonu jeste cilj da rat traje što duže. Rusija zna da oni žele da isprovociraju dodatno, ali Rusija sve vreme pazi da ne gađa civile, inače bi ovo išlo mnogo brže. Rusija ne ratuje kao što ratuju Amerikanci. Rusi će biti vrlo obazrivi i sigurno neće uzvraćati istom merom. Rusi imaju običaj da reaguju asimetrično, znači na nekom drugom mestu da pogode zapadne interese kao što rade sa energentskim i ekonomskim interesima. Rusiji se ne žuri, zapisuju sve i znaju šta im je cilj. Juče su oslobodili celu Lugansku oblast. Sada ljudi mogu da nagađaju šta je sledeće. Sigurno da će Rusija nastaviti još većom žestinom da udara po komandnim centrima Ukrajine. Već su rekli da znaju sve komandne centre, tako da možemo očekivati udare u Kijevu gde su određena komandna mesta - rekao je politikolog Pavić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Ukrajina ništa ne radi a da to nije usaglašeno sa Amerikom i Engleskom, smatra Stanojević.

- Naravno da je ovo osveta, ali po mom mišljenju nerazuman postupak. Svi znaju da Ukrajina ništa ne radi a da to nije usaglašeno sa Amerikancima ili Englezima. Mi svakog dana slušamo Zelenskog kako on brine za svoj narod, a zapravo on ne želi nikakve pregovore. Sa njihovim zahtevima ne postoji nikakva mogućnost za pregovore. Amerikanci su se sami izjasnili da još uvek nije vreme za pregovore - rekao je Stanojević.

