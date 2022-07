MISTERIJA UKRAJINSKIH OBAVEŠTAJACA Srpski stručnjak objašnjava: Evo zašto ih čak ni Ameri nisu stavili pod kontrolu posle Majdana!

Likvidacija visokih ukrajinskih oficira u raketrnom napadu na Dom oficira u Vinici 14. jula, a zatim ogromna smena bezbednjaka među kojima je i šef obaveštajne službe inače blizak prijatelj ukrajinskog predsednika Zelenskog i dalje uzburkava duhove kako u samoj Ukrajini, tako i na Zapadu.

Jedni govore o ruskoj krtici, drugi o pokušaju puča protiv Zelenskog koji uprkos zapadnoj podršci ima velike muke sa Rusima na istoku zemlje u osvit čuvene kontraofanzive u Hersonskoj oblasti i direktnim udarom na Krim . Mnogo je teorija, mnogo informacija, glasina, ali evidentno je da je u Vinici izgubljen deo vojnog vrha ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i to visoki oficiri koji su bili pre svega zaduženi za obuku i opremanje ratne avijacije, logistiku i nabavke. O tome ko se sve nalazi među onih 39 nastradalih se i dalje spekuliše.

Šta se krije iza ove priče pokušao je da rasvetli vojni komentator Boško Jovanović

„Smena ljudi iz SBU govori sledeće. Da Amerikanci nisu uspeli da uspostave potpunu kontrolu nad tom službom posle prevrata 2014. godine. Pokojni Miroslav Lazanski je uvek pričao da se ne zna koliko tamo Rusi imaju spavača, ali ovde se radi o tome da Ukrajini naprosto postoje ljudi koji nisu saglasni sa Zelenskim. Oni naprosto ne moraju da budu ruski špijuni i obaveštajci, nego mogu da budu ljudi koji razmišljaju svojom glavom i kojima je cilj da se ovaj rat zvarši što pre. Jer, kako da kažem lako je Zelenskom izdavati naređenje iz Kijeva na Donbas, isto tako bilo je lako Miloševiću iz bunkera da donosi odluku. Da je Milošević jednom posetio front, pa ne bi se rat završio onako kako se završio 1999. Suština u obaveštajnom sistemu Ukrajine je ta što je nemoguće napuniti celu službu novim ljudima, što su neki morali da ostanu. Iako je Janukovič bio korumpiran, njegov šef SBU je prebegao u Moskvu. Ja ne mogu da tvrdim šta je general Zima sa sobom poneo u Moskvu, ali je sigurno poneo nešto. I nije slučajno što je SBU na početku rata spaljivao neke svoje arhive. To se videlo na snimcima iz Kijeva. Da bi razumeli poteze Zelenskog moramo da se setimo priče o Nemačkoj posle Prvog svetskog rata, gde su nemački nacionalisti nisu okrivili sebe za poraz u Prvom svetskom ratu i svoju imperijalnu politiku, nego su okrivili izdajnike u svojim redovima Jevreje i sve ostale, tako da Zelenskom je potreban žrtveni jarac jer on od početka rata nije zabeležio nijednu realnu vojnu pobedu. Na internetu ih ima na stotine. Najveća je da Rusi nisu zauzeli Kijev , ali to je samo bitka koja je bila na internetu, a ustvari Rusi su došli do Zavod Antonov i uzeli sve što su hteli i otišli su .Tako da u Kijevu vlada paranoja, a paranoja biva kad se neki slikar, neki glumac dovati politike. Politika je nauka i ozbiljan posao i za to treba da budeš strateg, pravi vojnik, tako da to mu je to“, kaže Jovanović za Kurir.

Kurir.rs/A.Mlakar