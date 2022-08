PUTIN MU SE NIJE JAVLJAO NA TELEFON, GORBAČOV GA GODINAMA ZVAO UZALUDNO! Šok saznanja: Bio je tužan zbog rata sa Ukrajinom!

Mihail Sergejvič Gorbačov, poslednji predsednik SSSR, koji je preminuo u utorak 30. avgusta u 92 godini, godinama nije uspevao da stupi u kontakt sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Gorbačov je godinama unazad živeo povučeno. Iako teško bolestan pratio je kako Rusija ratuje protiv Ukrajine.

"Često razgovaram sa Mihailom. On je od samog početka oštro osudio rat Rusije protiv Ukrajine“, rekao je za Blik mađarski televizijski producent Janoš Zolsar, jedan od najbližih Gorbačovljevih prijatelja.

"On misli da je sve to rat između braće. Otac mu je bio Rus, a majka Ukrajinka. Pored njega, postoje hiljade drugih sa sličnim porodičnim odnosima. Da je bilo do njega, rat bi odmah stao“, kaže Zolsar, prenosi Mondo.

Tokom godina, Gorbačov je više puta pokušavao da telefonom kontaktira aktuelnog predsednika Vladimira Putina (69).

"On ga nikada nije nazvao. Nije čak ni podigao slušalicu. Sastajali su se jednom godišnje, inače ne bi bilo kontakta", rekao je Zoslar i dodao:

"Gorbačov je tužan što je Rusija odlučila da uđe u rat. On sam je sedam godina radio na okončanju Hladnog rata i izgradnji veza. Ali trenutna borba uništava sve to. U svojoj domovini, Gorbačova su mnogi Rusi krivili za raspad Sovjetskog Saveza 30 godina ranije. U ruskoj propagandi, Mihail se više puta prikazuje kao razarač Sovjetskog Saveza. Sada je na Putinu da ga obnovi. Kada bi Sovjetski Savez bio obnovljen, niko se više ne bi petljao sa velikom silom“, rekao je Zolser.

