ŠOK TVRDNJA RADENOVIĆA: NATO BI MOGAO DA NESTANE! Zbog Ukrajine će doći do pobune u Ujedinjenim Nacijama NIŠTA NEĆE BITI ISTO!

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti rekao je da to što "Srbija ne priznaje kosovska dokumenta na svim administrativnim prelazima" predstavlja kršenje sporazuma, da je o tome obavestio Brisel i da uvođenje reciprociteta nije isključeno.

Kurti je naglasio da je tzv. Kosovo insistiralo na slobodi kretanja i da ne mogu imati skraćenu ili delimičnu slobodu. Pozdravio je to što su Nemačka i Francuska poslale izaslanike za dijalog Kosova i Srbije.

foto: EPA/Valdrin Xhemaj

Portparol EU Peter Stano potvrdio je da će se Lajčak i dvojica savetnika 9. septembra odvojeno sastati sa Kurtijem i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić poručio je da Srbija treba da se povuče iz dijaloga ako Kosovo ne formira ZSO.

Gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova istakli su da najavljenu posetu predsednice tkz. Kosova Vjose Osmani doživljavaju kao provokaciju upućenu srpskom narodu.

Prof. Dragan Radenović, akademik, osvrnuo se na Kurtija za koga tvrdi da nema nikakva interesovanja za KiM.

- Kurti nije zainteresovan za tu nazovi državu Kosovo jer on i nije sa Kosova. on je Albanac sa jednog drugog mesta. Sasvim drugih pogleda i ideja. Politika je njegov posao. Naše je da razvijamo senzibilitet sa ovom digitalnom stvarnošću - rekao je Radenović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Vjosa Osmani je navela da je jedino rešenje za dugoročni mir i stabilnost uzajamno priznanje Srbije i Kosova, a svako rešenje koje nije vezano za međusobno priznanje neće doneti mir i stabilnost.

Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost, je naveo da problem ne leži u Kurtiju i Osmani, već u državama članicama Kvinte.

- Ne očekujete valjda da ja nju komentarišem. Narod nema problem sa Kurtijem ili sa Vjosom Osmani, već sa onima koji stoje iza njih odnosno zemljama članica Kvinte. One već 3 godine intezivno naoružavaju tu takozvanu vojsku Kosova kršeći tako sve međunarodne ugovore i rezoluziju 1244. KiM je teritorija pod zaštitom UN, na njoj se nalazi KFOR pod mandatom zaštite mira - rekao je Antić.

foto: Kurir televizija

- Ova organizacija UN je u potpunosti pod kontrolom SAD. Ne samo zato što se nalazi u Njujorku, već zato što je pod potpunim uticajem ekonomske i finansijske moći SAD: Oni se rugaju čitavom svetu. Mada to neće trajati doveka. Kolektiviteti koji se stvaraju na drugom kraju planete drugačijeg su sadržaja od UN - rekao je Radenović.

foto: Kurir televizija

- Nekada je postojalo Društvo naroda, posle kog su i nastale UN. Zatim je sklonjeno sa scene zbog oblika korumpiranosti. To su bili detalji u odnosu na ovo što se sada dešava. Ja očekujem da će u generalnoj skupštini UN doći do pobune. Ta pobuna već dugo vremena tinja. To je jedna od posledica koja se očekuje nakon rata u Ukrajini. Mada nije jedina, očekuje se pre zaustavljanja rada ovakve organizacije UN i nestanak političke organizacije, koja više nije vojna, NATO-a - rekao je Radenović.

- Imate neke zagovornike u Srbiji koji govore da Srbija treba da se odrekne 17,5% svoje teritorije i to ne bilo koje teritorije. Već kolevke srpskog nacionalnog bića. Tražio sam kako da nazovem te ljude pa sam pokušavao da pronađem izjavu nekog Jevrejina koji bi priznao nezavisnost Palestine. Pa sam hteo da nazovem sindromom po imenu tog čoveka. Međutim takva osoba nije postojala - rekao je Antić.

