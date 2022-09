DEMONSTRATIVNI MANEVAR: Sve zablude i mitovi o ratovanju Rusa i Ukrajinaca od Kijeva preko Donbasa do Harkova!

Nedavna ukrajinska ofanziva na Harkovsku oblast ponovo je pokrenula niz pitanja, koja su u srpskoj javnosti unela zabunu, zaprepaštenje i šok, ali i pokrenuli polemiku o tome da lije povlačenjem Rusija izgubila rat.

Neki su tvrdili da je Rusija izgubila bitku za Kijev, kad su planirali da ga zauzmu, ali pošto nisu uspeli došlo je do poraza i bekstva. Da li je baš bilo tako?

Iako je autor ovog teksta dokazivao u više navrata da Kijev nikada Rusi nisu hteli da zauzmu, priča je posle s3edam meseci isto živa. Življa više nego ikad.

Odgovor na ovo pitanje dao je i vojni komentator Boško Jovanović, koji na početku razgovora kaže: "To su mitovi, zapadna podmetanja i sprske zablude".

foto: Shutterstock

Prva zabluda je ta da onaj ko nije slušao na ruskom govor Putina ujutro 24. februara nije znao koji su ciljevi ruske specijalne operacije, a oni su vrlo jasni. Primarni cilj je zaštita Luganska i Donjecka, odnosno Luganske i Donjecke oblasti, jer je Putin rekao da oni su osam godina bombardovani bez prestanka. "Naš primarni cilj je zaštita tih ljudi i prestanak bombardovanja od strane Ukrajine". Putin je dalje rekao: "Mi smo molili Ukrajinu više stotinu puta da povuče artiljeriju". Znači Rusi nisu tražili da se sva ukrajinska vojska povuče iz Donbasa. Tražili su da se povuče artiljerija, koja može da gađa Lugansk i Donjeck. Rusi su primenili taktiku, koja se zove "demonstrativni manevar".

"Demonstrativni manevar" znači da pomoćnim snagama, napadaš pravac koji neprijatelj ne očekuje, da bi neprijatelj povukao snage sa glavnog pravca, koji je interesantan vojsci, koja vrši demonstracioni manevar. To je bilo upravo to što su Rusi uradili u Kijevu. Oni naprosto nisu imali nameru da osvoje Kijev.

Oni su samo izvršili napad i desant na aerodrom Zavoda Antonov koji je napravio Mriju, koja je nosila Buran. Mrija je ključna za obnovu ruskog kosmičkog programa, jer nisu odustali od koncepta Buran. A da bi Buran išao u svemir njemu je potrebna Mrija. Oni su izvršili destant na aerodrom Gostomelj. Došli su na 70 km do Kijeva, vršili demonstrativna dejstva, jer naprosto je trebalo vreme sa vojničke tačke gledoiša da se pokupe sve mašine i sva dokumentacija zavoda Antonov. U zavodu Antonov više nema ništa. On praktično ne postoji. I nisu slučajno Ukrajinci tužili zamenika zavoda Antonov da je pomogao Rusima. A kako je mogao da im pomogne, pa tako što je dao svu tehničku dokumentaciju za Mriju i ne samo za Mriju", kaže Jovanović.

foto: Printscreen/Twitter

"Ovde govorići sa vojne tačke gledišta, Rusi nisu doživeli poraz u Kijevu, nego naprosto prvobitan plan nije uspeo, jer su Ukrajinci rešili da se ukopavaju. Ukrajinci nisu uopšte mrdali sa teritorije Donbasa. Nisu povukli nikakve trupe u pravcu Kijeva da ga brane. Kad je taj plan propao, Rusi su se povukli. Kao što su se povukli planski iz Harkovske oblasti jer im to omogućava da planski prebace trupe u Donjecku oblast, jer ljud i Luganske oblasti neće da ratuju kao što sam rekao za Donjecku oblast, a ljudi sa Krima neće da ratuju u Hersonskoj oblasti i Rusi se vraćaju svom primarnom cilju. Prvobitna zaštita Donjecke i Luganske oblasti. Mit je da su Rusi razbijeni kod Kijeva. Da su razbijeni Ukrajinci bi prikazali mrtve Ruse, da ti Rusi postoje. Ukrajinci su koristili jednu metodu da na svojim vozilima koriste slovo Z. Ali mora da se nešto razume. Kao što ratuju samo specijalne jednice Oružanih snaga Ruske Federacije, Rosgvardije to možemo smatrati za ruske trupe. Ratuju i obični ljudi iz Donjecke i Luganske oblasti i oni koriste tenkove T-64. To su identični tenkovi koji imaju ukrajisnki vojnici. Zašto se to koristi, zato što su ljudi koji koriste te tenkove u principu prošli obuku u ukrajinskoj armiji i pojavila se informacija da je nedavno uništen drugi tenk T-90M iako su Ukrajinci za 204 dana rata uništili samo dva tenka T-90M to znači da se ti tenkovi ne koriste.

foto: screenshot Twitter/Pluton

Nije džabe Ilja Ponomarenko rekao da su Ukrajinci izgubili 10.000 vojnika u ofanzivi. Rusi naprosto ratuju na speciični način, a to je da ratuju profesionalni vojnici, vojnici pod ugovorom, specijalci i dobrovoljci. Tamo se ne šalju ljudi koji su regrutovani iz prostog razloga, jer su se Rusi odlučili da tamo ratuju sa 200.000 vojnika da bi mogli da rotiraju te snage, da ih odmaraju. Gladan i neispavan vojnik pod stresom nije sposoban za dugačko ratovanje. Jako je bitno rotirati trupe, a to Ukrajici ne rade, a Rusi to rade i oni mogu da ratuju koliko hoće, ali Zapad ne može koliko hoće bez gasa. Ja razumem kad se u zapadnim medijima kaže da Rusti trpe velike gubitke, a šta su veliki gubici po ruskim i američkim standardima. Ako su Rusi na kraju rata pod Berlinom izgubili milion i više vojnika da bi ušli u Berlin. Zašto neko misli da Rusi nisu sposobni da izgube milion vojnika da bi pobedili u Ukrajini. Jedna od četih laži koja se plasira je plan za ruski blickrig u Rusiji.

foto: Printscreen/Twitter

Postoji jedna ruska izreka: "Dugo razmišljamo, ali kad smisliomo brzo idemo". Rusi su sad u fazi razmišljanja koju taktiku da primene, ako protivnik primeni jednu vi morate da se prilagodite. Prvo nikakv blickrig u ruskoj prirodi, jer svaki brz rat dovodi do ustanka i pobune. Svaki sporiji rat dovodi do predaje i umora stanovništva. Setimo se dva primera iz srpske istorije. Toplički ustanak 1917, jedni u Evropi i Ustanak u Srbiji početkom jula 1941. Ustanak u Toplici koji služi na čast našem narodu organizovan je tek 1917 jer je narod bio mentalno i fizički umoran bio od tri uzastopna rata , narod nije imao snage nizašta. trebala je da se skupi kritična masa koja će da vodi ustanak. Ustanak 1941. brzo se desio posle sloma Vojske Kraljevine Jugoslavije iz prostog razloga što nije bilo velike brobe, velikih gubitaka i bilo je sota oružja jer je bio raspad u sistemu. Rusima nije cilj zauzimanje teritorije i Blickrig. Rusima je cilj trajno uništenje ideologije koja vlada na teritoriji današnje Ukrjaine, ali fama o blickrigu se raširla iz zapadnih menija i napravno došla je do Balkana. Suština je u tome da teorija o ruskom planu za blickrig koji nije uspeo nije potrklepljenan ijednim valdinim dokumentom. Ako Zapad ima toliko špijuna u Moskvi i zna svaki Putinov potez, onda mu nije problem da nabavi dokument o ruskom blickrigu u Ukrajini. Takođe su se ispredale priče o Putinovom zdravlju da je vrlo zdrav, kako je rekao direktor CIA.

Kurir.rs/A.Mlakar