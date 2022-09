PUTIN I MEDVEDČUK NISU VENČANI KUMOVI Jovanović: Ruski predsednik krstio je Viktorovo dete! Rusi osim njega računaju i na Azarova?

Priča o mobilizaciji u Rusiji naprosto postala je nebitna tema kada se pojavila vest u sredu kasno uveče da su lideri ekstremističke organizacije Azov Denisa Prokopenka i Svjatoslava Palamara, kao i komandanta mornaričke pešadije iz Azovstalja Sergeja Volinskog, koji su razmenjeni ni manje ni više nego za Viktora Medvedčuka, ukrajinskog političara koga su ukrajinske službe uhapsile na početku rata jer se tvrdilo da sarađuje sa Putinom i ima "kumovske" veze sa njim.

Zašto je Putin pristao da ruski najdragoceniji trogej rata u Ukrajini razmeni za Viktora Medvedčuka? Da li Putin na njega ručuna kao Hruščov na Janoša Kadara posle sloma Mađarske Revolucije 1956 i da pokuša da ustoliči njega za lidera nove Ukrajine, za Kurir je prokomentarisao magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović.

foto: Stringer / Sputnik / Profimedia

Razmena Medvedčuka za pripadnike bataljona Azov, moram da kažem da MiahilOfirinijenko je od početka bio protiv toga i rekao da svim nacistima treba da se sudi i rekao da budu osuđeni kao nacisti. Međutim, odmah da razrešimo par stereotipa: Putin i Medvedčuk nisu kumovi. Putin je kršteni kum deteta Medvedščuka. To su skroz dve različite stvari, jer za svog venčanog kuma biraš dugogodišnjeg prijatelja. Pa to je jedan od stereotipa koji se šire. Medvedščuk je bio nebitan lik Partije regiona. Janukovič nema nikakav ugled i on sigurno neće da se vrati u bilo kakve strukture vlasti, ali da se vrati u strukture vlasti može Nikolaj Azarov koji kad je bio predsednik ukrajinske vlade potpisivao kao Mikola Azarov, koji je jako sposoban tehnokrata. Koji je uspeo da organizuje Evropsko prvenstvo u fudbalu 2012. Koji je uspeo da infrastrukturu podigne na viši nivo, ne samo sportsku, nego i putnu. Koji se uopšte nije pojavljivao u nikakvom svojstvu, kad se povukao iz ukrajinske politike po ruskim medijima. Da ponovim još jednom dve teze koje sam izneo u ranijim tekstovima: Rusi moraju da reše gradove Nikolajev, Odesu, Dnjepropetrovsk, Kijev i Harkov, a moraju da reše to iz strateških razloga, dok mogu da dozvole stvaranje neke male nove Ukrajine koja bi vratila dugove Zapadu, jer Zapad toliko voli dolare, da ih nikada ne zaboravlja", kaže Jovanović za Kurir.

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović