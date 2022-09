MANI NUKLEARNE BOMBE, PUTIN IMA NOVI UBITAČAN PLAN: Ali, ruski predsednik ovaj adut može da aktivira tek sledeće godine! VIDEO

Ruski predsednik Vladimir Putin je posle tvrdnji da Zapad preti Rusiji nuklearnim oružjem, upozorio: „Imamo mnogo oružja da odgovorimo – to nije blef", ističe profesor Majkl Klark, britanski ekspert za odbranu.

Bio je to pokušaj da se Rusija predstavi kao žrtva, ali verujem da bi imao palčeve dok je to rekao, kaže on.

Ispad je usledio pošto je ruski predsednik najavio delimičnu mobilizaciju u pokušaju da promeni tok rata sa Ukrajinom.

Rusi imaju rezervu od dva miliona ljudi, od kojih je većina služila vojsku u proteklih pet godina.

Ako ih mobilišu da se bore u Ukrajini, to bi moglo napraviti razliku - ali tek sledeće godine.

To je zato što ne mogu brzo da obuče ljude nakon što odnesu sve instruktore i mnogo opreme.

Osnovna obuka u Rusiji bi trebalo da traje pet meseci, specijalistička obuka je povrh toga još dva-tri meseca.

Ovi ljudi se neće pojaviti na bojnom polju sve do proleća za koje sam siguran da je ovo dizajnirano - velika druga ofanziva, kaže Klark.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/The Sun