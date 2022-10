ZAŠTO JE RAT IZMEĐU KINE I SJEDINJENIH DRŽAVA NEMOGUĆ? U čemu kolumnista Blumberga Hal Brands greši

Sjedinjene Države bi mogle biti poražene u konfrontaciji sa Rusijom, Iranom i Kinom ako se sukobi sa ovim zemljama dogode gotovo istovremeno, piše kolumnista Blumberga Hal Brands, prenosi RIA Novosti.

"Zamislite scenario u kojem, za godinu, dve ili tri, svet potresaju ratovi od Evrope do Tihog okeana. Ideja nije tako apsurdna kao što mislite. Nikada ranije se Sjedinjene Države nisu suočile sa takvom perspektivom kratkotrajnog vojnog sukoba u nekoliko odvojenih regiona“, tvrdi autor.

Prema njegovim rečima, napeta situacija oko Ukrajine , Tajvana i Bliskog istoka mogla bi da preraste u globalnu bitku u kojoj će SAD morati da izaberu prioritetni pravac za sebe.

Međutim, ima i onih koji tvrde da je to nemoguće jer Kina isuviše zavisi od izvoza, a Amerika isuviše zavisi od svoje industrije, koja se nalazi u Kini, kaže za Kurir magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović:

"Kina nema u ovom trenutku izbora. Kina se nalazi u jednoj dosta neobičnoj situaciji, da je toliko ekonomski povezana sa Amerikom, da postoji naziv "Kimerika". Smislio ga je Nil Ferguson, da objasni ekonomsku povezanost i međuzavisnost Kine i Amerike.

Kina isuviše zavisi od izvoza, a Amerika isuviše zavisi od svoje industrije, koja se nalazi u Kini. Tako da sukob između Kine i Amerike u ovom trenutku nije moguć. I svako ko je rekao da bi takav sukob bio strašan je običan manipulator koji se pojavljuje u medijima, samo da bi nahranio svoju sujetu. Američki generalštab je definisao novu Strategiju nacionalne bezbednosti gde je glavni protivnik Kina, a Rusija je trenutna glavna pretnja. Iz toga može da se zaključi sledeće, da kad Amerika "završi" sa Rusijom će da se okrene prema Kini. Iz toga interes Kine nije da bude neutralna u sukobu između Rusije i Zapada. Zato što na osnovu dokumentata zvaničnih se donosi vrlo pogorešni zaključak da nije Kina glavni takamc. Od 2012. dešava se transfer moći u američkoj strategiji Atlanska flota slabi, na račun Pacifičke flote. Kina naprosto ne bi bila u stanju da se sama nosi sa Amerikom i njenim saveznicima u Aziji, koji bi iz razno-raznih razloga bili saveznici Amerike, te da mogućnost da Kina ostane neutralna u sukobu Amerike i Rusije ne postoji. Kina ima problema, unutrašnje prirode. Ona ide na to da unutrašnja potrošnja zameni izvoz, ali to ne ide tako brzo. Ima problema sa populacijom jer se javlja disbalans u brojnosti muškaraca i žena Što se tiče vojske Kinezi ne znaju da ratuju. Sve sukobe su izgubili, rukovodili su ih strani savetnici u sukobu sa Japanom 1937-1945. Godine 1969. napali su Sovjetski Savez na ostrvu Damajski na reci Amur gde su doživeli poraz. Napali su Vijetnam 1979. tu ih je Vijetnam bez problema porazio, tako da Kina nema uopšte nikakovg ratnog iskustva. Njima je oružje obična kopija, ali ne u strukturi legura koji se koristi za izradu oružja, nego samo spoljašna kopija.

Kina može da ima kao prioritet rešavanje pitanja Tajvana, ali, ako hoće da ga rešava treba da ga reši što pre dok je Bajden u Beloj kući, jer Tramp, ako se vrati na vlast biće veoma odlučan u suprostavljanju Kini i pomaganju Tajvanu. Mnogo, mnogo odlučniji od Bajdena. Ako Kina hoće to da reši, mora to da uradi sadi. Drugi razlog za žurbu Kine oko rešavanja pitanja Tajvana treba da bude Japan. Dok u Japanu ne dođe jak premijer na vlast koji će da ponovo militarizuje Japan, pa će biti još složenija situacija. Tako da svako ko čita članak o tome da će Kina da okrene leđa Rusiji i da ostane neutralna pa bio on prensen iz tuđih medija u naše, čitan u tuđim medijima samo gubi vreme i čita o snovima, ali tuđim, pa je bolje da radi na ostvarivanju svojih, a ne na čitanju tuđih koji neće nikada da se ostvare".

