RUSKI VIKILIKS! MNOGO PRE ASANŽA: Sećate li se Venika! 1999. pisao o "velikom broju oborenih aviona nad SRJ", izazvao BES AMERA!

Jedan od fenomena, koji se pojavio posle NATO agresije 1999. godine sa velikim brojem informacija o pogođenim avionima NATO alijanse koji su oborenili oštećeni bio je Venik. Ubrzo sajt pod nazivom Venik aviation pages ili skraćeno VAP postao je stecište domačih ljubitelja avijacije, a o njmeu veliki članak objavio je i na žalost ugašeni Aeromagazin u broju 10 od oktobra 1999.

U članku pod nazivom "Venik" detaljno se nalaizira njegova stranica za koju se navodi da je alternativni sajt, koji je najsadržajniji u smisli avijacije, posebno ruske i informacija o sukobu. Posebno je bila sadržajna arhiva o NATO bombardovanju, odnosno agresiji na SRJ. Sajt je obilovao izveštajima prikupljenim na raznim stranama.

Neko s ove tačke gledanja, postavio bi pitanje, pa koje bre taj Venik? Zašto je on bitan sad?

Pa odgovor bi mogao biti jednostavan i sasvim prost, bez, mnogo teoretisanja.

"Sećate li se ruske metle? Ruska metla je bila ispred svog vremena, bila je proba za nešto mnogo veće. Čitaoci će da se pitaju o kakvoj metli ja pričam, ali metla je na ruskom venik. Svima dobro poznati Venik, sa adrese venik.way.to kasnije je prešao na adresu aeronautics.ru, objavljivao je podatke o bombardovanju, odnosno ratu NATO sa nama, ali je karijeru završio, kad je uspešno objavljivao tačno kretanje američkih trupa kroz Irak. Aeromagazin je svojevremeno objavio njegovu sliu. On je o sebi generalno rekao da je pola Rus, a pola Ukrajinac, to mu dođe na isto, koji živi u Filadelfiji, a to ne treba da čudi.

U Filadelfiji, Njujorku, Pitsburgu,Čikagu i Los Anđelesu postoji velika ruska zajednica. Zašto je "metlica" prestala da čisiti? Pa sajtu mu je bio zabranjen za vreme američke akcije-okupacije Iraka. To je odigralo bitno ulogu, za nešto što će doći mnogo godina kasnije. Taj projekat koji je došao mnogo godina kasnije poznat je i kao Vikiliks! Znači Venik ili mala ruska metlica, je bila samo mala GRU-ovska vežbica za Vikiliks. Ja nikad nisam pomislio da je Džulijan Asanž ruski agent, ali mi je Vikiliks mirisao na ruski projekat.

Kada su se pojavili prvi materijali na Vikiliksu, kada je uhapšeno 10 ruskih špijuna, uglavnom braćnih parova, ruske Spoljne obaveštajne službe SVR u Americi, kao odgovor na tu akciju su se pojavile su se depše. A depše su naprosto od interesa za ruske obaveštajne službe. Odnosno da budemo još jasniji, što sam rekao u tekstu o ženema u SVR i GRU.

GRU se uvek zanimao strateškom špijunažom, strateškim obaveštajnim radom i zanimao se digitalnom sferom. Vikiliks je bio divna platforma da se diskredituje Zapad i ubedi domaća javnost, stanovništvo, da je Zapad truo.

Da podvučem još jednom. Asanž nije ruski špijun i on je neko ko se samo držao parole Džordža Orvela: "Novinarstvo je kad pišeš ili objavljuje što drugi neće, a kad pišeš i objavljuješ ono čemu svi pišu to je propaganda". Ova misao Džordža Orvela je idealna definicija novinarstva", kaže za Kurir Boško Jovanović vojni komentator

Biografija Venika

Ono što se zna o Veniku je da je rođen 1975. godine u Kijevu. Te 1999. navodilo se da je živeo na istočnoj obali SAD. Da je završio muzičku akademiju (tenor, saksofon), bavi se fotografijom i da je obožavalac avijacije.

U tekstu o njemu navodi se da je njegov tadašnji sajt bio prepun amatera, koji su žudeli za istinom , ali i da ga je jako brzo markirala vlada SAD. Te 1999. prvi put od njegovog tadađnjegg provajdera i da svoj sajt uredi kako na njemu ne bi bili emitovani jugoslovenski izveštaji o gubicima NATO snaga u ratu, pre svega o obroju oborenih aviona. On je navodno odgovorio tako da je promenio provajdera. U svakom slučaju informacije koje su tad bile objavljene i danas kad je sve skoro već utvrđeno i dalje kruže, ali samo društvenim mrežama. Kada je odlučio da mu foksu pažnje bude Irak, aemrikanci su presekli i tu priču, posebno kad je prati detaljno kretanje američke vojske kroz Irak za vreme operacije "Iračka sloboda".

Bilo kako bilo Venik je odigrao svoju ulogu i priču, a ovde je bilo vredno setiti se te priče ponovo.

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović