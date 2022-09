SKRIVENA POZADINA ŠPIJUNAŽE U JUŽNOM KRILU NATO PAKTA: Da li je ruska vojna obaveštajna služba GRU poslala ženu operativca?!

Slučaj Marie Adele, odnosno Marije Adele Kufelt ,alias Olge Korbalove koja je obeležena i označena kao agent GRU-a koja je uspela da prevari svoje prijatelje od kojih su neki radili u Južnoj komandi NATO u Napulju i verovali da je njihova prijateljica uspešna dizajnerka sa pomalo haotičnim mondenskim životom.Tokom svog lažnog života uspela je navodno da se se oženi sa suprugom, Rusom koji je imao italijanskom državljanstvo, ali je preminuo u Moskvi, zatim da je posle njegove smrti živela život punim plućima, da je komunicirala sa članovima komande NATO, a jedna je čak priznao i ljubavnu aferu sa njom.

Navodna istraga je pokazala da nije imala pristup NATO bazama, ali je prisustvovala brojim događajima u režiji komande Južnog krila NATO, uključujući to i godišnje balove. Marija Adela je poslednji put letela za Moskvu 2018 gde je putovala sa ruskim pasošem, navodno imala je isti broj koji dodeljuje GRU svojim agentima.

Ovu priču otkrio je istraživački sajt Belingket sa svojim partnerima, koji su potvrdili povezanost na osnovu svojih tragova Maria Adele sa GRU. Istraživanje iz 2021. pokazalo je da su je njeno ponašanje i identitet učinili kompatibilini sa delovanjem ruske vojne obaveštajne službe GRU.

Navnodno Belingket je otkrio pretragom brojnih ruskih fajlova da se radi o Ruskinji Olgi Kobalovoj. Uspeli su da uđu u trag i njemom ocu ruskom pukovniku i načelniku Vojnog fakulteta na Uralskom univerzitetu u Jekaterinburgu. Otuda i zaključak da GRU regrutuje decu bivših vojnih lica i da je Maria Adela zapravo Olga, odnosno Ogla je zapravo Maria. Belinget navodi i da je postala vlasnica dva stana u Moskvi. E sad stiglo se i do 2022. Dana 23 februara je u Rusiji Dan branioca domovine i da je na taj dan Olga pozvala broj telefona, koji Belingket tvrdi da je broj komandanta 5. odeljenja GRU.

E sad ovaj sajt tvrdi da zapadne obaveštajne i kontraobaveštajne službe ili unutrašnja služba NATO nisu znale ili bile svesne pristupa ruske špijunke blizu NATO komandnog centra u Evropi. Ono što je interesantno da niko nije prišao niti razgovarao sa onima koji su se družili sa Marijom, odnosno Olgom.

O ovoj priči razgovarali samo sa magistrom međunarodnih odnosa i vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem na temu špijunaže i žena kao agenata GRU čiji komentar prenosimo u celosti bez skraćivanja:

„Žene kao špijuni su jako poznate i treba da se zna da je prostitucija uz špijunažu najstariji zanat. Špijunaža nije nauka to je zanat. Najpoznatija, svima će pasti na pamet da je to Mata Hari, ali nisam siguran da je ona bila nemački špijun. Ali svakako najubedljiviji francuski špijun j za vreme Prvog svetskog rata, bila je ljubavnica prestolonaslednika Nemačkog Joakima, koja je prodrla u nemačke krugove, bila je Marta Riše, koja je naravno kod Francuza bila prezrena i odbačena i predstavljena kao prostitutka sa sifilisom. Da neko ima sifilis ne bi mogao da bude agent, kažem jer ne znam šta i kako da je sposoban, zbog toga što sifilis napada mozak.

Sadašanja Rusija, odnosno Sovjetski Savez je imao samo dve službe KGB i GRU, s tim što je KGB imao odeljenje koje se bavilo nelegalnom obaveštajnom službom, dok je GRU imao legalnu obaveštajnu službu. Šta to znači nelegalna obaveštajna služba ili nelegalna razvedka? Jednostavno, ona je imala zadatak da u slučaju prekida komunikacija, recimo sa Amerikom i nemogućnosti da se dobijaju informacije legalnim putem, ondsa je stupala na snagu nelegalna špijunaža. Ona je bila tako koncipirana,tako što je u svakoj američkoj državi bio po jedan bračni par, ruskih špijuna i oni bi za vreme rata bili glavni izvor informacija, jer u miru nelegalna razvedka je bila pomoćni izvor informacija i uglavnom su služili kao kuriri. U takvoj grupi koja je uhapšena 2010. bila je i Ana Čepmen, koja je bila prvo u Engleskoj, pa u Njujorku i služila kao kurir između ruskih agenata, nego što je radila neke stvarne obaveštajne radnje. U toj grupi je bio i bračni par Bezrukov - Vavilova. Pošto mi je Bezrukov bio profesor na MGIMO i predavao je nešto što se zove Strateška obaveštajna služba, na šta sam ja morao da mu pošaljem poruku da to što on predaje nije strateška obaveštajna služba, nego strateška analitika. Kod njega sam dobio najvišu ocenu , jer sam ga kritikovao. On i njegova žena su živeli kao bračni par. Oni su imali lažne identitete od ljudi koji su preminuli kao deca. Oni su poreklom bili iz Kanade po lažnom identitetu i govorili su, odnosno mislim da je govorila Vavilova i francuski. Onda kada su uhapšeni i razmenjeni, onda se pojavila serija koja se zvala „The Amerikans“, koja prikazuje život jednog špijunskog bračnog para u predgrađu Vašingtona. I ko želi stvarno nešto da zna o špijunima može da pogleda prvu sezonu te serije, jer je to scenario pisao čovek koji je radio u ruskom odeljenju CIA mislim pet godina i u toj prvoj sezoni je prikazana dosta tačna razlika između karaktera Rusa i Amerikanaca. Savetujem ljude da je pogledaju vrlo kvalitetna i poučna serija, samo ja sam iskoristio priliku kao student i pitao Bezrukova u čemu se razlikuje serija u odnosu na stvarano? On je rekao mi ne likvidiramo nikog jer to nije naš posao. U seriji na svake dve tri epizode ruski špijuni nekog ubiju čisto da bi serija bila zanimljivija.

Nelegalna mreža agenata, ili kako se kod Rusa kaže „nelegalna razvedka“ je postojala u svim zapadnim zemljama. I kad je Vladimir Vladimirovič Putin rekao da je sarađivao sa Drozdovim, koji je osnivač nelegalne razvedke i general KGB-a , a naravno to nije tačno, možda mu je bio posilni u Drezdenu to je maksimum, jer nelegalne razvedke nije bilo u Istočnoj Nemačkoj , da je bilo onda bi veliki mag špijunaže Markus Miša Volf verovatno, promenio boju lica, pobesneo i proterao sve KGB agente iz Istočne Nemačke. Nemojmo zaboraviti da je istočnonemačka obaveštajna služba Štazi pojam za sebe, jedna brilijantna služba. Sad se pojavila vest 28. jula na NBC-u da je na Havajima uhapšen bračni par koji su bili ruski špijuni što naravno odgovara načinu delovanje ruske civilne obaveštajne službe SVR. To je to.

Sad se dalje bavimo GRU.GRU je služba koja se bavila isključivo vojskom i ona je recimo se bavila agencijom koja se zove NSA . U knjizi koju je napisao Džon Kernel „Elektronska špijunaža“ koja je prevedena na srpski se kaže da je GRU imao zadatak da se suprostavlja američkoj službi koja se zove NSA. GRU je imao bračne parove koji su se bavili atomskom bombom. GRU parovi su bili bračni par Rozenberg koji je osuđen na smrt i pogubljen, tu je još jedan bračni par da su živeli u Engleskoj Koen, ali GRU nikad u svojoj istoriji koristio ženu . Zašto? Zato što to nije njihov nivo. Čak i ako se pravilo nešto, što se zove medena zamka to je isključivo radio KGB, a ne GRU. GRU je radio i bavio se ozbiljnim stvarima. Te priča da se neka špijunka u Napulju, teška prevarantkinja i sve ostalo crpla informacije od Južne komande NATO u Napulju nije tačna, jer nema potrebe za tim. GRU je ozbiljna služba.

Svako nek poveže ono što sam rekao da se bore protiv NSA, gospodina Snoudena, pa onda se nameće jasan zaključak da je Snouden agent GRU-a, ako GRU ima ljude u Vašingtonu, a ima ih nesumnjivo to znači da posla ima.

Onda stvarno vest koja se samo pusti na Zapadu, a onda lokalni mediji nema nikavog istraživačkog novinarstva, nema udubljivanja, samo prepisivanje, tako da svaka priča da je dotična gospođa koja je imala biznis u Napulju bila agent GRU-a nije tačna“, zaključuje Jovanović na kraju.

