SEDAM ŽIVOTA JE BILO U MOJIM RUKAMA: Dino (16) je preminuo, a pred njegovom majkom je bila STRAŠNA ODLUKA koju mnogi ne bi PODNELI

Nema veće tragedije za roditelje od smrti deteta, niti većeg junaštva i čovečijeg čina kada odluče da smrt njihovog deteta bude spas za više ljudi kojima je život ugrožen i nalaze se na spisku za transplantaciju organa.

Dinos Siamos Dino (16) iz Misolongija u zapadnoj Grčkoj, preminuo je prošle godine nakon nedelju dana borbe sa nepoznatom bakterijom koja je napala njegovo telo. Za njegove prijatelje, porodicu i poznanike, ovo je bio veliki šok, jer su, kako prenose grčki mediji, svi u njemu videli zdravog, pravog momka koji je bio "jak kao džin".

U istom tom trenutku, sedmoro ljudi je umiralo čekajući poziv koji život znači sa nekoliko reči "imamo organ za vas".

Na kraju, Dinovi organi su završili kod sedam osoba. Jedan od njih, muškarac koji je dobio njegovo srce, čekao je na transplantaciju od 2008. godine.

U razgovoru za grčke medije njegova majka, Voula Koliopoulou (41) pričala je o situaciji u kojoj se našla u trenutku kada joj je doktor rekao da je mozak njegovog sina mrtav.

"Da sam rekla ne, još sedam kuća bi bilo zatvoreno“, rekala je ona za portal "Kathimerini.gr" prvog novembra, kada se tradicionalno obeležava Svetski dan transplantacije.

Agonija sa smrtnim ishodom

Bio je kraj oktobra 2021. godine kada je 16-godišnji Dinos iz Mesolongija dobio čudnu groznicu. Razvoj je bio brz, "nasmejanog diva" kako su Dina zvali njegovi prijatelji zbog izgleda, ali i njegove ljubazne prirode, prebačen je na pedijatrijsku bolnicu u Patrasu sa akutnim fulminantnim encefalomeningitisom.

Nedelju dana kasnije, Voula je slušala slušala direktora intenzivne nege Andreasa Ilijadisa koji joj je rekao da je mozak njenog deteta mrtav. Ono što je potom izgovorila, ostavilo je i iskusnog stručnjaka u šoku, jer se nije nadao da će neko u svom velikom bolu odabrati da ispadne čovek.

"Rekla sam mu da uzme organe, da ćemo ih donirati. Čak je i on bio zapanjen. Rekla sam "Vi mi dajete dva rešenja, ili ću ja reći da isključe mašine za dva dana ili vi za tri dana. Smrt mozga je smrt. Jedva čekam da otvorite vrata i kažete da je to to. Može li se nešto promeniti?", upitala sam ga.

Doktor je odgovorio odrično.

"Ne, apsolutno ništa“, rekao je.

"Zato samo napred i donirajte. Dobija se ono što se koristi, šta nekome može pomoći''., rekla je ona za "Kathimerini.gr" u sklopu intervjua rađenog sa više roditelja koji su u odlučujućem momentu dali svoj pristanak da organima svojih najmilijih produže nekome život.

Dinovi organi započeli drugi život na Svetski dan transplantacije

Prvo pismo, sa obeležjem Nacionalne agencije za transplantaciju Grčke, stiglo je prošlog Božića. Nije prošlo ni dva meseca od Dinove smrti. Voula ga je otvorila ne znajući šta da očekuje.

Rečenica "Ja sam primalac srca vašeg sina“, stajala je u zaglavlju, na početku samog pisma.

To je bio niz reči koje nijedna majka nikada ne bi htela da pročita, ali za Vulu je ta fraza bila ravna milovanju. Srce njenog deteta još je kucalo.

"Prvog novembra 2021. godine, na Svetski dana transplantacije, Dino je postao donor organa, donirajući svoje srce, bubrege, oči, pluća i jetru. Spasio je sedam ljudi. To sam osetila kada sam dobila prvo pismo. Koliko života držimo u rukama...“, rekla je ona.

Primalac srca bio je 44-godišnji muškarac koji je u to vreme bio na korak od sigurne smrti. Naime, na transplantaciju je čekao još od 2008. godine.

"Svi mi pacijenti sa transplantacijom srca dobro znamo da će nekome, da bi povratili dar života, morati da ga lišimo, a to je za nas najteža prepreka od svega na koju nailazimo na ovom teškom putu. Obećavam vam da ću se brinuti o njegovom malom srcu i da ćemo živeti zajedno divne godine sa beskrajnim lepim trenucima i trudiću se da maksimalno iskoristim svaki otkucaj toga. Želim da znate da se uvek sećamo vašeg milog dečaka sa mojom porodicom, on je i zauvek će biti u našim mislima i dušama mali bog, savremeni heroj. Hvala vam i ja ću vam biti zahvalan zauvek." , glasilo je njegovo pismo.

Pisma su počela da se ređaju. Nakon njega je usledilo pismo čoveka kojem je Dinov bubreg spasio život, deca osobe koja su dobila njegova pluća...

"Da li razumete to? Imala sam sedam života u rukama, šta bi bilo da sam rekla ne... Uz moju bi bilo zatvoreno još sedam kuća. Da li mi neko potpisuje da sutra moje drugo dete (sina od 11 godina) neće morati da čeka na transplantaciju, ili da ćemo to biti ja ili moj muž?" , rekla je.

Dok su jedni podržali njen čin, bilo je i onih koji su to opisali kao jeres i grešku. Imala je spreman odgovor i za njih.

"Čula sam komentar da nam je Bog dao sve, a mi vraćamo pola. Rekla sam im da je Dinos za 16 godina uradio ono što niko od njih neće u životu. Sve do čega mi je stalo je da primaoci rade dobro i da uživaju u životu.", rekla je majka hrabrost na kraju svog obraćanja za "Kathimerini" "

U grčkim medijima, čin roditelja preminulog mladića, okarakterisan je kao herojski, te su se komentari podrške majicu, ocu i braći, samo nizali. Podrška je došla i od lokalnog kluba, čiji je mladić bio simpatizer, koji se od njega oprostio kroz objave na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Blic)

