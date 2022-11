FRANCUSKU ŠOKIRAO NOVI ZLOČIN NAD MALOLETNOM DEVOJČICOM: Vanesa (14) oteta posle škole, silovana i ubijena

Voici l'assassin de #Vanessa 14 ans, kidnappée, violée et tuée. On comprend le silence de l'extrême droite @ZemmourEric, @DamienRieu et leurs sbires. L'assassin s'appelle Romain et non Mohamed. Les victimes ne les intéressent pas mais l'origine de l'assassin. #JusticePourVanessa pic.twitter.com/HBNLz0V6jV