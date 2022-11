UKRAJINCI SE SPREMAJU ZA ZIMU, RUSI DESETKOVANI NA FRONTU: Da li je primirje jedina šansa za Putinovu pobedu?

Rat u Ukrajini traje već više od devet meseci, a čini se da nikad manje šansi za uspostavljanje primirja nije bilo nego danas.

Ukoliko bi u ovom trenutku došlo do primirja, stručnjaci smatraju da bi to bila velika pobeda za ruskog predsednika Vladimira Putina. Njegove nade o blickrigu su odavno u potpunosti razbijene, a vojska je uglavnom u defanzivi duž celog fronta na istoku i jugu Ukrajine.

Kada sve ovo uzmemo u obzir, primirje ili ponovno uspostavljanje mirovnih pregovora, mogu biti jedini put do pobede za ruskog lidera čiji su vojnici navodno iscrpljeni, a oružja je svakim danom sve manje.

"Jedina stvar koju može da prouzrokuje prerano primirje je da omogući obema stranama da se ponovo naoružaju. I pošto je Rusija sada u najnepovoljnijem položaju, primirje će najviše koristiti Rusiji i onda će u nekom trenutku obnoviti rat. Dakle, sve što može da kupi eventualno primirje je nastavak rata. Time se ne bi rešilo nijedno pitanje", kaže Majkl Kofman, direktor ruskih studija u istraživačkom centru CNA i vodeći stručnjak za rusku vojsku.

On zatim dodaje da Rusija navodno ponovo počinje da se naoružava.

"Dostupnost municije je od početka rata jedan od osnovnih aspekata koji utiče na to ko pobeđuje. Ako iskoristite devet miliona metaka, ne možete da ih napravite za mesec dana. Dakle, pitanje je kolika je stopa proizvodnje municije i šta sve mogu da mobilišu", tvrdi Kofman.

foto: Twitter/CBSEveningNews

Stručnjak kaže da aktuelni podaci pokazuju da je proizvodnja municije, koja je do sada bila glavna razmena duž ukrajinskih linija fronta porasla i da se u ovim fabrikama radi u dve, a negde i u tri smene.

Ipak, primirje i pregovori su ono što neki visoki američki i zapadni zvaničnici izgleda žele, ili su barem spremni da potenciraju u ovom trenutku.

"Kada postoji prilika za pregovore, kada se može postići mir, iskoristite je. Iskoristite trenutak", rekao je nedavno američki general Mark Mili.

Međutim, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski to ne prihvata.

"Nećemo dozvoliti Rusiji da sačeka i obnovi svoje snage“, rekao je on na sastanku lidera G20 na Baliju ranije ovog meseca.

"Možete da zamislite kako Ukrajinci gledaju na pregovore"

Dok se Ukrajinci spremaju za tešku i neizvesnu zimu zbog ruskih napada na ključnu infrastrukturu, nije ni čudo što su oprezni i ne upuštaju se previše u diplomatske prepirke sa Rusima.

"Možete li da zamislite kako Ukrajinci gledaju na pregovore. Zamislite da sedite u svojoj kući, ubica dođe i ubije vam ženu, siluje ćerku, zauzme drugi sprat, zatim otvori vrata na drugi sprat i kaže: "Dođi ovamo. Hajde da pregovaramo". Kakva bi bila vaša reakcija?", pitao je u ponedeljak bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko članove Saveta za spoljnu politiku.

General Mik Rajan kaže da bi eventualno primirje dalo priliku Rusima da se pregrupišu.

"Teško im je, njihove snage su iscrpljene", tvrdi on u izjavi za CNN.

Sitacija za Ruse već neko vreme nije ni malo povoljna.

foto: AP

U ponedeljak je britansko ministarstvo odbrane, koje pruža neke od najsavremenijih i najtačnijih obaveštajnih podataka o ruskoj vojsci u Ukrajini, izvestilo da su "i ruske odbrambene i ofanzivne sposobnosti i dalje ometene ozbiljnim nedostatkom municije i kvalifikovanog osoblja".

Francuski list Mond je objavio veliku analizu u kojoj je koristio video snimke sa terena i satelitske snimke koji pokazuju da su ruske zalihe oružja i municije navodno ozbiljno oštećene u ukrajinskim napadima.

Sudeći po ovim fotografijama, najmanje 52 ruska skladišta municije navodno su pogođena od kraja marta do danas, a poređenja radi, stručnjaci veruju da takvih skladišta na teritoriji Ukrajine ima između 100 i 200.

Koliko će Zapad moći da izdrži?

Bez obzira da li će u skorije vreme doći do primirja ili ne, stručnjaci veruju da Zapad treba dodatno da poveća sposobnost ukrajinske vojske u vidu naoružanja.

Oni takođe dodaju da Rusija smatra da NATO i Zapad neće još dugo moći da pomažu Ukrajincima i da će ih u jednom trenutku primorati da pregovaraju o primirju.

Međutim, istorija pokazuje da bi se bilo kakvo primirje sa Putinom izvan pregovora pokazalo besmislenim.

"Iz mog ličnog iskustva u komunikaciji sa Putinom najvažnije je da mu ne verujete. On se svakako neće pridržavati bilo kakvog sporazuma ukoliko to ne odgovara njegovom konačnom cilju, a to je preuzimanje kontrole nad Ukrajinom", rekao je Porošenko.

Realnost je da SAD i zapadna alijansa moraju da gledaju tako daleko u budućnost kao što to čini Putin i oni u Kremlju koji bi mogli da ga naslede. Čini se da je sada ključno pitanje, na koje još nemamo odgovor koliko će dugo trajati njihova posvećenost borbi?

foto: Printscreen/Twitter

"Možemo da stabilizujemo front i sačekaćemo Ukrajince. Sačekaćemo NATO, sačekaćemo SAD. Međutim, u jednom trenutku će se i oni umoriti od ovog rata, dok će se Rusi zadovoljiti time da možda nisu dobili sve što su želeli, ali će ipak imati veliki deo Donbasa", rekao je stručnjak Doeti.

Istovremeno, primirje bi takođe omogućilo Zapadu da obnovi svoj arsenal koji je desetkovan zbog slanja pomoći Ukrajini.

Međutim, čak i da se rat nastavi mesecima ili godinama, postoji jedno bitno pitanje na koje još uvek nemamo odgovor i odnosi se na to da li su SAD i njeni saveznici spremni da se vrate u sukob za koji mnogi počinju da žele da se već završio.

