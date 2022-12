PREPORUČENE ČETIRI KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV DONALDA TRAMPA: Biće gonjen zbog zavere za prevaru SAD ali i za pobunu ili ustanak

Komitet američkog Konresa, koji se bavio napadom na parlament 6. januara 2021. godine, izglasao je zahtev Ministarstva pravde SAD da podnese najmanje četiri krivične prijave protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa, uključujući prijavu za pobunu.

Odabrana komisija Predstavničkog doma koja je istraživala napad na američki Kapitol 6. januara preporučila je danas Ministarstvu pravde da pokrene najmanje četiri krivične prijave protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa u vezi s njegovim navodnim naporima da osujeti prenos predsedničke vlasti, što je istorijski, ali uglavnom simboličan potez.

Tokom svog poslednjeg javnog sastanka u ponedeljak, sedam demokrata i dva republikanca jednoglasno su glasali za usvajanje konačnog izveštaja i pozvali Ministarstvo pravde da krivično goni Trampa za ometanje službenog postupka, zaveru za prevaru Sjedinjenih Država, zaveru za davanje lažne izjave i huškanje, pobunu ili ustanak.

„Čak i da je istina da je predsednik Tramp iskreno verovao da su izbori ukradeni, to nije odbrana“, napisao je komitet u svom izvršnom sažetku. „Nijedan predsednik ne može da ignoriše sudove i namerno krši zakon bez obzira na to kakvo opravdanje on ili ona iznese.“

Preporuka komiteta da Ministarstvo pravde pokrene krivične prijave protiv Trumpa nije obavezujuća, a federalni tužioci će na kraju odlučiti hoće li preduzeti takav korak. Državni tužilac Merik Garland imenovao je specijalnog tužioca, Džeka Smita, da istraži navodne napore da se ometa prenos vlasti nakon izbora 2020. Ministarstvo pravde odbilo je da komentariše.

Tramp je tvrdio da nije učinio ništa loše 6. januara i više puta je istragu odbora nazvao „lovom na veštice“.

