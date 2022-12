UGLEDNI RUSKI ANALITIČAR UPOZORAVA: Ukrajina pretvorena u nepotopivi nosač aviona SAD, Kijev će biti NAJVERNIJI SAVEZNIK AMERIKE

Ukrajina je, čak i bez ulaska u NATO, već pretvorena u „nepotopivi nosač aviona“, tvrdi u svom blogu Fjodor Lukjanov, ugledni ruski analitičar.

„U nedavnom članku Henrija Kisindžera izneta je jedna nova teza – neutralni status Ukrajine više ne može d bude predmet pregovora, jer je ta tema izgubila na aktuelnosti. Ukrajina gradi moćne i sposobne oružane snage, u čemu joj aktivno pomaže Zapad, pre svega SAD, pa formalni status – članstvo u NATO – više nije bitan. Ona je de facto vojni saveznik Amerike, a ima jedinstveno praktično iskustvo direktnog sukoba velikih razmera sa Rusijom. Možete dodati: i motiva da se sukob nastavi“, navodi stručnjak.

Prema njegovom mišljenju, „Sjedinjenim Državama je još zgodnije da Ukrajina ostane van alijanse, pošto se time širi prostor za vojno-političko delovanje“.

„Nema formalnih obaveza, nivo i obim podrške mogu da variraju u zavisnosti od situacije, a stepen lojalnosti Kijeva Vašingtonu kao glavnom nosiocu vojno-političke pomoći će najverovatnije premašiti čak i onaj koji pokazuju Varšava ili baltičke prestonice. Kao i stepen zavisnosti od spoljnih injekcija. Ukrajina će, najverovatnije, kao i Poljska i baltičke države, imati rastuće nepoverenje prema kontinentalnoj Zapadnoj Evropi, pošto će Kijev neizbežne unutarevropske protivrečnosti tumačiti kao želju za sklapanjem mira sa Rusijom.

Za SAD je takav „kopneni nepotopivi nosač aviona“ veoma koristan. Tako obučen i lojalan satelit, s jedne strane, blizak Rusiji, a s druge strane, onaj koji neprestano ukazuje Evropi na čiji račun i dalje žive u miru, a ne pod ruskim bombama, otvara mnoge mogućnosti“, smatra Lukjanov.

SAD će biti zadovoljne čak i ako Ukrajina u ovoj ulozi izgubi deo teritorija.

„Teritorijalna konfiguracija Ukrajine u ovom kontekstu je manje važna za Vašington. Štaviše, držanje dela međunarodno priznate ukrajinske teritorije pod ruskom kontrolom cementira sukob i ostavlja razlog za dalju borbu. Kijev može da bude opremljen i pripremljen, ali nije neophodno da se ispune sve njegove želje. Što se tiče priprema, izuzetno je važno povećati potencijal Ukrajine kako bi sve naredne faze konfrontacije mogle da se odvijaju bez direktnog uključivanja jedinica SAD i NATO-a u sukob. Ovo je veoma značajna tačka.

Šema je, u principu, prilično racionalna, ali nema garancije da će to funkcionisati, Rusija ima sposobnost da to spreči (do sada, međutim, to nije mnogo primetno), ali za Sjedinjene Države postoji prilično malo rizika“, ističe autor.

(Kurir.rs/Polit navigator)