OVO JE BIO NAJBOGATIJI VLADAR SVIH VREMENA: Evo koliko je tačno imao novca! ZAPANJUJUĆE BROJKE!

Vladar Zapadne Afrike iz 14. veka Mansa Musa je najbogatiji čovek na svetu svih vremena.

Iako svi misle da niko nije imao više novca od sultana od Bruneja, titula najbogatijeg čoveka svih vremena ipak pripada Mansi Musi, vladaru Zapadne Afrike iz 14. veka koji je bio toliko bogat da su njegovi velikodušni pokloni uspeli da unište ekonomiju jedne zemlje.

"Današnje priče o Musinom bogatstvu toliko su zadivljujuće da je gotovo nemoguće steći pravu sliku o tome koliko je bio bogat i moćan", rekao je za BBC Rudof Buč Ver, vanredni profesor istorije na Univerzitetu u Kaliforniji.

Džejkob Dejvidson o afričkom kralju je napisao za sajt "Money.com"da je on je bio "bogatiji nego što to iko može da dočara". Američki sajt Selebriti Net Vort je 2012. godine procenio je njegovo bogatstvo na današnjih 400 milijardi dolara, ali se istoričari ekonomije slažu da je vrednost onoga što je Musa posedovao nemoguće definisati brojkama.

Nasledio bogatstvo od brata

Mansa Musa je rođen 1280. godine u porodici vladara. Njegov brat, Mansa Abu-Bakr, vladao je carstvom sve dok 1312. godine nije abdicirao zbog odlska u jednu ekspediciju. Abu-Bakr je bio opsednut Atlantskim okeanom i onim što se nalazi sa druge strane okeana.

Prema mitovima, on se upustio u ekspediciju sa flotom od 2.000 brodova i hiljadama muškaraca, žena i robova. Otplovili su i nikad se nisu vratili. Američki istoričar Ajvan Van Sertim veruje da je Abu-Bakr stigao do Južne Amerike, ali to nije potvrđeno, svakako je Mansa Musa nasledio je kraljevstvo od brata.

Pod njegovom vladavinom, kraljevstvo Mali značajno je uvećano. Musa je pripojio 24 grada, uključujući Timbuktu. Kraljevstvo se prostiralo na površini od oko 3.000 kilometara, od Atlantskog okeana sve do današnjeg Nigera, obuhvatajući delove Senegala, Mauritanije, Malija, Burkine Faso, Nigera, Gambije, Gvineje-Bisao, Gvineje i Obale Slonovače, zajedno sa teritorijom došle su i velike količine zlata i soli.

Tokom vladavine Mansa Muse, carstvo Mali držalo je gotovo polovinu zlata Starog sveta, prema podacima Britanskog muzeja.I sve je to pripadalo kralju.

"Kao vladar, Mansa Musa je imao gotovo neograničen pristup najcenjenijem izvoru bogatstva u srednjevekovnom svetu", rekla je za BBC istoričarka umetnosti Ketlin Bikford Berzok. "Veliki trgovački centri koji su trgovali zlatom i drugom robom takođe su se nalazili na njegovoj teritoriji, a on je gomilao bogatstvo od te trgovine", dodala je ona.

Prema istorijskim navodima, u njegovoj sviti išlo je 60.000 ljudi, 12.000 robova, koze, ovce i to je bio praktično čitav grad koji se kretao tamo gde je on želeo. Bili su obučeni u zlatni brokat i u persijsku svilu, a stotine kamile nosile su stotine kilograma zlata.

foto: Printskrin / You Tube

On je navodno toliko novca delio po Kairu, da je njegov boravak od tri meseca izazvao pad cene zlata u tom regionu i trajao je 10 godina, čim je uništio lokalnu ekonomiju. Američka kompanija "SmartAsset" procenila je da je tim gestom doveo do gubitaka od čak 1,5 milijardi dolara – širom Bliskog istoka.

Najbogatiji ljudi svih vremena po sajtu Selebriti Net Vort i Novac:

Mansa Musa (1280-1337, kralj carstva Mali) nepojmljivo bogatstvo

Cezar Avgust (63 p.n.e. -14 n.e., rimski car) 4,6 triliona dolara

Šenzong (1048-1085, kineski car iz dinastije Sung) bogatstvo neprocenjivo

Akbar I (1542-1605, car indijske dinastije Mogul), bogatstvo neprocenjivo

Endrju Karnegi (1835-1919, škotsko-američki industrijalac) 372 milijarde dolara

Džon D. Rokfeler (1839-1937) američki poslovni magnat) 341 milijarda dolara

Nikolaj Aleksandrovič Romanov (1868-1918, ruski car) 300 milijardi dolara

Mir Osman Ali Kan (1886-1967, indijski vladar) 230 milijardi dolara

Vilijam Osvajač (1028-1087) 229,5 milijardi dolara

Moamer El Gadafi (1942-2011, dugogodišnji vladar Libije) 200 milijardi dolara

Kurir.rs/Mondo/BBC