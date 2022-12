IMA LI NADE ZA MIR U UKRAJINI? Sagovornici Kurira: Jedna strana ima ŠOK uslov: I jedni i drugi su prekršili svoje GLAVNO obećanje!

Prvi put neko od zvaničnika iz Kijeva pominje održavanje mirovnih pregovora.

"Svaki rat se završava na diplomatski način. Kraj svakog rata je rezultat akcija na frontu i za pregovaračkim stolom", rekao je Dmitro Kuleba, šef diplomatije Ukrajine.

Međutim, on traži da Rusija odgovara pred međunarodnim sudom pravde, kao uslov za pregovore.

Povodom gorepomenutih uslova i pregovora, gosti "Redakcije" su Vladan Glišić, advokat i lider Narodne mreže i Uroš Nikolić, politikolog.

Glišić je prvo pričao o Vašingtonu, kao i da je sastanak sa Zelenskim bio priprema za finalne pregovore.

- Ne bi me iznenadilo da je Zelenski u izdašnom paketu dobio i nalog da spusti loptu i da razmisli o pregovorima. Ako žele da mu kažu da počne da pregovara, onda bi trebalo da mu pojačaju poziciju, a to je tih 1.800.000.000 dolara i Patriot koji je odbrambeni sistem. Moguće da mu je u Vašingtonu rečeno da stvari ne idu dobro i da je vreme, ako hoće nešto da sačuva od svoje pozicije, da počne da pregovara. Lepo je rekao predstavnik Rusije u UN 'ove pregovore možemo da zamislimo bez Ukrajine, ali ne možemo bez Rusije' - rekao je Glišić, pa nastavio:

- Pregovoraće će biti između SAD i Rusije, ali ne mogu da izostave Zelenskog iz tih pregovora, pa je zbog toga priprema krenula. Ako dođe do pregovora, onda svaka država gleda da pojača svoje napore kako bi bila u što boljoj poziciji. Sad postoji mogućnost da bude veoma dinamično pred pregovore. Pitanje pregovora je pod velikim znakom pitanja jer ni jedna strana nije ispunila ono što je obećala svojoj javnosti, a to je da niko ne bi smeo da izađe kao poražen, a u slučaju pregovora to je neizbežno.

Nakon toga je Nikolić pričao o tome kako je šef diplomatije u Ukrajini rekao da ukrajinska strana traži da Rusija odgovara pred Međunarodnim sudom pravde, kao prvi uslov za uspostavljanje pregovora.

- To može biti jedna od želja, a ne uslov za pregovore. Ovo ih samo udaljava od pregovora. To je slično kao kad Aljbin Kurti pregovara sa Srbijom i traži da priznamo Kosovo i da neće da formira zajednicu srpskih opština dok ga ne priznamo. Jedna od glavnih funkcija i svrha ovog rata je da se Rusija oslabi. SAD, Velika Britanija, NATO, čitav taj deo ekstremnog kolektivnog Zapada u ovome dobija win-win situaciju. Osim u slučaju nuklearnog rata, ali SAD odgovara da Rusija dugotrajno krvari i da se iscrpljuje - rekao je Nikolić.

