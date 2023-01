NEMAČKA ĆE MORATI DA SE NAVIKNE NA SKUPOĆU: Ministar upozorava da će cene RASTI na duži rok

Visoke cene energenata postaće nova realnost u Nemačkoj, upozorio je u ministar finansija Kristijan Lindner.

U intervjuu za list Bild, Lindner je priznao da se Berlin bez ruskog prirodnog gasa suočava sa perspektivom skuplje energije na duži rok.

- To će biti nova normalnost. Gas preko terminala za tečni gas je skuplji od ruskog gasa iz gasovoda samo iz logističkih razloga. Dakle, nivo cena ostaje viši, ali bez pogubnih skokova - rekao je on.

Tokom prošle godine, cene prirodnog gasa u Evropi su nekoliko puta skočile do nivoa bez presedana, podstaknute sankcijama Rusiji i prekidima u snabdevanju gasovodima. To je dovelo do porasta inflacije širom EU.

Da bi zaštitile potrošače od takvih skokova, zemlje EU su se u decembru složile da postave vanredno ograničenje veleprodajnih cena gasa na 180 evra po megavat satu, a ta mera će stupiti na snagu 15. februara.

Zbog neuobičejeno toplog vremena, cene gasa su u padu poslednjih nedelja.

Uprkos trenutnom padu, cene gasa ostaju nekoliko puta veće od dugogodišnjeg proseka.

Kurir.rs/Sputnjik/Bild