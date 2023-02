POTRESNE REČI DOKTORA IZ DAMASKA! Dr Zaidan za Kurir: Ne očekujemo da ćemo ih pronaći žive, Sirija je žrtva globalne NEHUMANOSTI

Tursku je zadesio novi zemljotres, jačine 4.3 po Rihteru, a registrovan je u centralnom delu države na dubini od 10 km.

Spasilački timovi i dalje tragaju za preživelima koji su ostali zatrpani u ruševinama nakon jakog potresa koji je jug Turske i sever Sirije pogodio pre devet dana.

Ono što posebno zabrinjava jeste izjava novinara iz Istanbula, odnosno da su se pojavili trgovci organima, kao i oni koji kradu decu.

Povodom celokupne situacije zemljotresa, gosti jutarnjeg programa su Maja Jovanović Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, inženjer u penziji Milan Stevančević, kao i meteorolog Ivan Ristić.

Pre debate u studiju iz Damaska se uključio dr Nauman Zaidan sa dramatičnim rečima posle razornog zemljotresa u Siriji.

- Ljudi su sada prošli udarnu fazu, strah, smrt... Ne očekuju se živi ljudi ispod ruševina, ali postoji nada. Država se sada naslanja na vrlo male šanse da se pronađu živi. Sirija je trenutno u fazi da se smesti i da zbrine ljude koji su ostali bez domova. Avioni pomoći i dalje ne stižu.

S obzirom na to da je apelovano da je Siriji potrebna pomoć od 400 miliona dolara, a više od 9 miliona ljudi je direktno ugroženo posledicama zemljotresa, Zaidan je odgonentuo zbog čega je ta pomoć zaobišla Siriju:

- To je tzv. globalizacija, to je politika, sankcije koje prete, nehumanost, Amerika preti svakoj državi koja šalje pomoć. Iako je malo stiglo, ipak je pristiglo malo pomoći iz arapskih država, Hvala Bogu na tome. Međutim, hvala Bogu, jutros je došla pomoć iz Kine sa 20 tona medicinske pomoći. Na žalost sada je kasno za mehanizaciju, sada je nepogoda prešla u drugu fazu.

Meteorolog Ristić započeo je diskusiju najnovijim informacijama o potresima u Turskoj, ali i Novom Zelandu:

- Pre sat vremena (15. februar) zabeležio se zemljotres u Novom Zelandu jačine 6 po Rihterovoj skali. Tamo se pojavio ciklon koji je napravio haos. Inače, u Turskoj će se narednih dana dešavati sporedni zemljotresi, doduše, u blažim varijantama od pređašnjih. Dakle, narednih mesec dana će se dešavati zemljotresi. Što se nas tiče, zbog zemljotresa u Rumuniji, ima dosta naknadnih zemljotresa, ali to ukazuje na smirivanje tla. Moramo da sačekamo 3-7 dana kako bi situacija bila jasnija. Period koji služi kao potvrda da je zemljotres u potpunosti stao, je upravo taj od 3 do 5 dana bez zabeleženih udara.

Nakon toga, Jovanović je rekla da su sve nepogodne i katastrofe poželjne za organizovane kriminalne grupe.

- Svaka elementarna nepogoda ili katastrofa povuče deo organizovane kriminalne grupe ili pojedinaca koji su celom procesu vide svoju finansijsku korist. Vlada zabrinutost zbog trgovine decom, pa je stavljen akcenat na decu bez pratnje, a to su ona kojima se ne mogu identifikovati roditelji. Kada pričamo o trgovini organima, u ovom slučaju, od ljudi koji su izgubili život nije moguć. Ti ljudi su pod ruševinama par dana, a dobro je poznato došlo do trgovine organima, to mora biti osoba koja je preminula i koja je na aparatima održavanja života kako bi organi imali funkciju i bili transplatirani - rekla je Jovanović.

S obzirom na to da je došlo do povlačenja mora za oko 25 metara ka jugu, Stevančić tvrdi da to nema veze sa zemljotresom.

- Ne znam sa čim ima veze, ali sa zemljotesom nema. Zemljotres je elektromagnentna pojava, prema tome teško da je doveo do povlačenja mora. Doduše, pojava svetlosti je uobičajeni usled jakih zemljotresa. Ta svetlost izgleda kao da je sunce obasjalo, sve se vidi kao po danu, a onda odjedanputa nestane - rekao je Stevančić, pa nastavio:

Svetlost označava da se na tom mestu događa jak zemljotres, to znači da energija koja plovi po gornjem slojevima atmosfere, u vidu čestica sunčevog vetra, a ona ima toliku energiju da se te čestice, kada se otvori magnetno polje, sudaraju sa atomima kiseonika, azota... Pa se tako može pojaviti svetlo koja je zelena, crvena, itd. Sve zavisi koji atom te čestice razbijaju

NOVINAR KURIRA EMIR LIČINA KOJI SE NALAZI U ISTANBULU, UKLJUČIO SE U JUTARNJI PROGRAM SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA: - Moram da naglasim da se u Turskoj oseća strah i napetost. Razgovarali smo sa našim ljudima koji žive ovde, a oni su rekli da su u pripravnosti, te da spavaju obučeni kako bi brzo reagovali ukoliko dođe do zemljotresa. foto: Kurir televizija - Takođe, želim da naglasim da je Svetska zdravstvena organizacija rekla da je ova katastrofa najveća u Evropi u poslednjih 100 godina. Naša ekipa će biti ovde nekoliko dana, pa ćemo izveštavati o svim novim informacijama - rekao je Ličina.

Ristić je pričao o povezanosti klime sa zemljotresima, pa je skrenuo pažnju da bi ovo mogla biti najaktivnija decenija po pitanju zemljotresa.

- Ispitivao sam sve zemljotrese od 1900. godine, i uočio sam da je krajem 20. veka došlo do naglov povećanja broja zemljotresa, pričam o onim jačim, odnosno koji su preko 6.5 po Rihteru, a mi te teoretski ne možemo da imamo. Što se ovih blažih tiče, njih imamo gotovo svakodnevno. Zemljotres u Turskoj je jači od onog u Fokušimi, jer na prostoru Turske nije bio jedan zemljotres, već je bilo bezbroj epicentara. Svako brdo, u toj dužini od 600 kilomatara, je bilo epicentar - rekao je Ristić, pa nastavio:

- To je bila sinergija svih tih zemljotresa, a smatram da ni Japanci ne bi izdržali ovo što se dogodilo u Turskoj. Biće sve turbulentnije i čupavije, povezao sam klimu sa zemljotresima, a njih će biti sve više na tačkama koje su osetljive. Istanbul spada u tu rizičnu zonu, a to će trajati do 2030. godine, ovo je decenija najveće akltivnosti u toj zemlji. Ona se ogleda u porastu temperature i sve češćim zemljotresima.

Raković se osvnrula na situaciju u Siriji, rekavši da su tamo zatvorene granice, i da je taj region podležan kriminalnim aktivnostima, pogotovo u okolnostima nepogode kao što je zemljotres.

- Oko 26 miliona ugroženih ljudi postoji duž Turske i Sirije. Moramo akcentovati Siriju, jer je tamo sve ograničeno i cenzurisano na svim nivoima, pa čak i humanitarna pomoć. U takvoj državi ne moguće je imati uvđaj koliko je dece bez pratnje, a koliko je stradalo. S obzirom na to da su granice Sirije zatvorene, a jako dobro znamo o kakvom regionu i profilu ljudi pričamo, tako da su linije van granica samo one za koje oni znaju, i to će se voditi kriminalnim organizacijama koje su i te kako dostupne i dominantne - rekla je Raković, pa dodala:

- Kada govorimo o Turskoj, tu postoji podneblje sa specifičnim načinom funkcionisanja. Kada dođete u situaciju da su hiljade ljudi ostalo gladno, bez doma, na minusu... Da bi se spasili iz ruševina, neki su koristili najekstremnije metode. Samim tim, pojaviće se bande, a u glavi ljudima bez hrane i vode će to biti jedina opcija opstanka.

