"BANDE U TURSKOJ KRADU DECU I ORGANE?" Havari: Stanje je teško, a pomoći skoro uopšte nema, KAO DA SU SIRIJCI OSUĐENI NA SMRT

Spasilačke ekipe su nastavile potragu za preživelima osmi dan nakon zemljotresa jačine 7,8 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio Turski i sever Sirije.

Iako ima sve manje šanse da ima preživelih, pojedini slučajevi ulivaju nadu spasiocima, koji ne odustaju. Tako je juče posle 176 sati provedenih pod ruševinama izvučena žena koja je identifikovana kao Naida Umaj. Ona je pronađena teško povređena u provinciji Hataj i hitno je prebačena u bolnicu.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije dr Jaser Havari, pedijatar i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost, a iz Istanbula se u program uključio Jusuf Emin, novinar.

- Nažalost broj žrtava je prešao broj od 30.000 ljudi. Milioni ljudi su ostali bez smeštaja. I dalje postoje preživeli i spasilačke grupe su spasle još neke žene i decu. To nas čini ipak malo srećnijim. Skoro 50.000 trenutno radi na terenu i vadi ljude iz ruševina. Neka mesta su bila nepristpuačna, ali sada im se već može prići. Za ljude koji su ostali bez doma prave se kontejneri za smeštaj. Svaki dan dolaze kamioni. Nažalost, dobijamo tužne vesti da lopovi zaustavljaju kamione pomoći. Čuli smo da postoje bande koje kradu nakit, ali i decu i organe. Lepo je što je je čitava Turska ujedinjena i angažovana u pomoći i organizacija je dobra - izvestio je Emin.

Obrknežev je prokomentarisao kvalitet izgradnje objekata u Turskoj kao uzrok srazmera katastrofe:

- Većina posledica se mogla rešiti prilikom samog projektovanja i izgradnje. Najvažnije je bilo ispitati tlo pre same gradnje. S druge strane postoje jasni propisi gde se mora pridržavati određenih normi koje se pre svega tiču materijala. Oni treba da imaju neku dozu elastičnosti za slučaj da dođe do potresa i da se to poštovalo u većoj meri katastrofa bi sigurno bila manja.

Havari je ukazao na tešku situaciju u kojoj se nalazi zemljotresom razorena Sirija.

- Velike su porodice i veliki stanovi. Svaka porodica ina najmanje 4 dece. Kad se sruši zgrada možete misliti koliko tu ljudi pogine? Velika populacija u Siriji su deca. Sada većina ljudi živi na ulicama ili u kolima ili u džamijama. Dosta bolnica je oštećeno, a nema dovoljno opreme ni medicinskog osoblja zbog sankcija koje traju 12 godina.

- Dosta medicinskog kadra je izgubilo život zbog korone. Nije normalno da to zapad ignoriše. Ljudi su sami. Mali broj zemalja pomaže Siriji kao recimo Irak ili Liban. Evropska Unija i zapad skoro uopšte. Sva pomoć koja stiže je "na kašičicu" i nije dovoljna. Sirijci kao da su osuđeni na smrt - ocenio je Harari.

