"PARIZOM HARAJU PACOVI" Ćetković se uključio uživo iz Francuske: U gradu je preko 6 MILIONA ŠTETOČINA, A UZROK JE SAMO OVO (VIDEO)

Gornji dom francuskog parlamenta usvojio je kontroverzni plan reforme penzionog sistema, koji je predložio predsednik Emanuel Makron.

Ova reforma već danima potresa francusku javnost, prema procenama medija više od milion ljudi prethodnih dana izašlo je na ulice većih francuskih gradova da bi iskazalo nezadovoljstvo zbog ove odluke Makrona. Proteste su obeležili sukobi policije i nezadovoljnih građana, a epilog je - na desetine privedenih demonstranata.

foto: Kurir Televizija

Demonstracijama su se pridružili i zaposleni u gradskoj komunalnoj službi u prestonici, a u javnosti se sve više strahuje zbog gomilanja smeća i masovne pojave pacova na pariskim ulicama, jer se u većem delu Pariza smeće više uopšte ne odnosi i skoro 5.000 tona otpada nagomilalo se na ulicama, što stvara nezadovoljstvo medju građanima, trgovcima i turistima.

Đura Ćetković, predednik Saveza Srba Francuske, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde se dotakao nagomilanog smeća na ulicama Pariza, ali i štetočina kojih je sve više.

- Najviše smeća se skuplja kod restorana jer oni najviše smeća se skuplja oko restorana. Oni bacaju dosta hrane koja ostane, zato se i skupljaju pacovi. Pariz kao i svi veliki gradovi ima dosta pacova. Kažu da Pariz ima 3 pacova na jednog čoveka, što bi značilo da ima više od 6 miliona pacova - rekao je Ćetković i dodao:

03:05 PARIZOM HARAJU PACOVI! Ćetković u uključenju iz Francuske: U gradu je preko 6 MILIONA ŠTAKORA, A UZROK JE SAMO JEDAN

- To je posledica branše đubretara koji ne vide sebe da rade do 64 godine jer je to stvarno teško zanimanje. Ujutru od 5 sati morate da raditi, a tu su i razni mirisi i bakterije. Tako da su oni vankcinisani. Zbog toga su oni odlučili da nastave štrajk koji je počeo još prošle nedelje. Međutim, ako se prošetate turističkim mestima videćete da tamo uopšte nema smeća. To je zato što ti butici tamo imaju para i plaćaju privatne đubretare koji to odnesu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs