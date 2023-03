ŠOK NA NEBU! METEORIT UDARIO U MESEC: Snimljen neverovatan prizor sa Zemlje, objekat napravio KRATER na njegovoj površini (VIDEO)

Neverovatan snimak pokazuje trenutak kada je meteorit udario u Mesec, urezujući krater na njegovu površinu.

Ogroman bljesak svetlosti snimio je japanski astronom 23. februara u onome što je opisano kao verovatni "bljesak lunarnog udara".

Daiči Fuđi, šef astronomije u Gradskom muzeju Hiratsuka, snimio je scenu u deliću sekunde nešto posle 20.15 (11.15 GMT) iz svoje kuće u Hiratsuki, u Japanu.

Na Tviteru je napisao: „Uspeo sam da uhvatim najveći bljesak lunarnog udara u svojoj istoriji posmatranja!"

U vreme posmatranja nije bilo veštačkog satelita koji je prošao preko Mesečeve površine, a po načinu na koji sija, velika je verovatnoća da je u pitanju lunarni udar.

Fuđi je rekao da se činilo da je objekat pao blizu kratera Ideler L, malo severozapadno od kratera Pitiscus na Mesecu.

"Novostvoreni krater bi mogao imati oko desetak metara u prečniku i na kraju bi ga mogao snimiti NASA-in Lunar Reconnaissance Orbiter ili indijska lunarna sonda Chandraiaan 2", rekao je Fuđi.

Pošto je svetlost koju je uhvatila njegova telefoto kamera bila tako jaka, on je tvrdio da je „generisani krater veliki“ i da su „pruge jasno vidljive“.

Međutim, meteoriti i vatrene kugle nisu vidljive, jer mesec nema atmosferu, dodao je, ali u trenutku kada se krater formira on "svetli".

On je nastavio: "U to vreme visina meseca je bila samo sedam stepeni i bilo mi je drago što sam uspeo da izguram do poslednjeg trenutka."

Oko 100 meteorita veličine pingpong loptice svakodnevno udari na Mesec, prema Billu Cookeu, šefu NASA-inog ureda za meteoroidnu životnu sredinu u NASA-inom centru za svemirske letove Marshall u Alabami.

Prošle godine je rekao za Live Science : „To ukupno iznosi oko 33.000 meteorita godišnje."

"Uprkos svojoj maloj veličini, svaka od ovih stena veličine loptice za pingpong udara o površinu snagom od 3,2 kilograma dinamita.“

Nešto više od nedelju dana pre nego što je Fuđi objavio snimak, drugi meteorit je takođe stvorio zvezdu padalicu koja se mogla videti širom južne Engleske i Velsa i u delovima Francuske.

Stena, nazvana 2023 CKS1, ušla je u atmosferu oko 3 kilometra od francuske obale u 3 sata ujutru, stvarajući vatrenu loptu dok se raspadala na male delove koji su pali u more.

To je bio tek sedmi put da je uspešno prognoziran udar asteroida, što je, kako je Evropska svemirska agencija rekla, "znak brzog napretka u globalnim sposobnostima otkrivanja asteroida", prenosi Daily Mail.

Međutim, smatra se da se najveći poznati lunarni udar dogodio pre oko 4,3 milijarde godina u blizini njegovog južnog pola.

Kažu da je masovni udar poslao ogromnu toplotu kroz unutrašnjost Meseca.

(Kurir.rs/Daily Mail)