Američki novinar, dobitnik Pulicerove nagrade Simur Herš, smatra da je neminovno da aktuelni predsednik SAD Džozef Bajden doživi političku katastrofu zbog napada na gasovode „Severnog toka“.

Novinar je istakao da se ekonomska situacija u Nemačkoj pogoršava, te da, pošto je izgubila ruski gas, nemačku industriju čeka „veoma loša sledeća godina“.

„Biće loše, i to će pasti na Bajdenova pleća. Mislim da će do sredine ove godine to postati politička katastrofa za njega“, rekao je Herš u intervjuu za „Postil“.

Prema rečima novinara, američki predsednik se pribojava nemačke nezavisnosti, dok Vašington već „pet generacija“ strahuje da će ruski energetski resursi postati političko oružje.

Međutim, prema njegovom mišljenju, ono što se dogodilo neće uništiti nemačko-američke odnose, iako su oni „zatrovani” na zvaničnom nivou.

Prema Heršovim rečima, postoji razlika između onoga što misli američka obaveštajna zajednica i onoga što radi Bela kuća.

„Mislim da niko ne podržava konstantno vikanje Bele kuće na Rusiju i Kinu i stalno preuveličavanje onoga što se dešava u ratu, i u vezi s tim postoji znatna razlika u mišljenju predsednika i državnog sekretara Tonija Blinkena“, naveo je Herš.

Govoreći o dizanju „Severnog toka“ u vazduh, Herš je podsetio na učešće Norveške u terorističkom napadu i nazvao je "malim psom" Sjedinjenih Država.

Eksplozije su se dogodile 26. septembra prošle godine, istovremeno na dva ruska izvozna gasovoda u Evropu – „Severnom toku 1“ i „Severnom toku 2“. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost ciljane sabotaže.

Operater „Severnog toka“, kompanija „Nord Strim AG“,saopštila je da su oštećenja na gasovodima bez presedana i da je nemoguće proceniti kada će on biti popravljen.

Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo jekrivični postupak za čint međunarodnog terorizma. Ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da je eksplozija na gasovodu očigledan teroristički akt.

Simur Herš objavio je 8. februara svoju istragu o eksplozijama „Severnog toka“, u kojoj je, pozivajući se na izvor, naveo da su eksplozivne naprave ispod ruskih gasovoda u junu 2022. godinepodmetnuli američki ronioci, a da su ih tri meseca kasnije aktivirali norveški specijalci.

Prema Heršovim rečima, odluku o pokretanju operacije doneo je predsednik SAD Džo Bajden nakon devet meseci razgovora sa zvaničnicima administracije uključenim u pitanja nacionalne bezbednosti.

Kurir.rs/Sputnjik