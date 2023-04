PUTIN: Globalni trend ka multipolarnosti sveta će jačati, oni koji ga ne prate, izgubiće, to je jasno kao izlazak sunca

Globalni trend ka multipolarnosti sveta samo će jačati, a oni koji ga ne žele, neminovno će izgubiti, izjavio je danas predsednik Rusije na sednici Saveta za razvoj lokalne samouprave, prenosi RIA novosti.

"Ovaj trend - trend multipolarnosti u svetu - je neizbežan. On će se samo intenzivirati. A oni koji to ne razumeju i ne prate, izgubiće. To je apsolutno očigledna činjenica. Očigledna je kao izlazak sunca i tu se ništa ne može učiniti“, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, oni koji pokušavaju da oslabe ovaj trend suočiće se samo sa dodatnim problemima, a već imaju dovoljno poteškoća.

Ljudi u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, dugi niz godina se bore za pravo da budu sa Rusijom,rekao je Putin.

(Kurir.rs/RIA Novosti)