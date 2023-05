SVAĐA U EMISIJI UŽIVO! Šahrimanjan: Mašite analize, nisam ovde da vas slušam, NEKULTURNI STE! Petrović pretio napuštanjem studija

Ukrajina trpi nove udare! Ruske oružane snage zauzele su još četiri četvrti u Bahmutu, a tokom noći su projektilima dugog dometa izveli nove napade na ciljeve širom Ukrajine. Najmanje je 34 ranjenih u Pavlogradu nakon raketiranja te oblasti, mada su ukrajinske PVO snage presrele 15 od 18 ispaljenih projektila.

Ovo je drugo masovno rusko bombardovaje Ukrajine u poslednja tri dana, a stručnjaci kažu da Moskva pokušava da obnovi svoju zimsku taktiku raketiranja i time oslabi planiranu ukrajinsku kontraofanzivu. Prethodno je Ukrajina napala Krim, kada su dronovi kamikaze udarili rafineriju i skladište nafte u Sevastopolju, pa se bombardovanje vidi kao ruska odmazda.

Dok se glave gube s obe zaraćene strane, vojni stratezi tvrde da i jedni i drugi žele da što pre izađu iz rata, ali da nemaju elegantan način za to. Smatraju da: "Rusija ne sme da izgubi ovaj rat, ali da ne može ni da ga dobije", a da "Ukrajina, ma kakav odbrambeni moral ima, nije sposobna da potisne snažnog ruskog neprijatelja, uprkos možda i snažnijim prijateljima sa zapada".

U Usijanju pitamo: Kako stoje stvari na frontu? Kakvu još odmazdu Ukrajina može da očekuje posle napada na Krim? Da li je izvesnija ukrajinska kontraofanziva ili nastavak ruskog raziranja Ukrajine?

Na ova pitanja odgovarali su u emisiji Usijanje Biljana Šahrimanjan-Obradović, iz Centra za stratešku analizu, i dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

- Generalno što se tiče napada koji dolaze sa ukrajinske strane, Ukrajina ima sve legitimne ciljeve. Mi vidimo da oni granatiraju sve ključne tačke. To su rafinerija i most, a to nisu civilni objekti. Sa druge strane imamo to da ruska federacija gađa civilne, tačnije stacionarne objekte što je ratni zločin. Ne možete vi tek tako da idete u jednu agresiju. Ako ste u ratu onda i vi sa ruske strane treba da gađate legitimne ciljeve.

- Videli smo unazad nekoliko meseci da se Rusija obrušava na civile, na mirne civile, na nenaoružane ljude, dok Ukrajina ni jednom nije gađala neku civilnu zgradu. Ukrajina se brani i zato su svi njeni ciljevi legitimni - rekla je Šahrimanjan Obradović i dodala:

- Ukrajina je pokazala tu moć da može dronovima da zađe do dubine Moskve što se videlo na primeru aerodroma. Oni iz dana u dan pokazuju da imaju određeno naoružanje i da možda ovo jeste približavanje kontraofanzivi koja može da usledi. Ukrajinska vojska može da prodre u ruske delove teritorije koje Rusija kontroliše u Ukrajini. Kada vojska tu prođe ona tu i ostaje, a Rusija nikako ne ide napred već nazad. Vidimo da 10 meseci već nisu u stanju da osvoje Bahmut.

Petrović je izrazio neslaganje sa sagovornicom.

- Ne bih komentarisao to da Ukrajina ne gađa civilne ciljeve. Nema potrebe to komentarisati. Neke stvari ne treba ni govoriti, jer govore same za sebe. SAD i NATO su zaraćena strana u Ukrajini koja je pokušala putem puča i zabranom ruskog jezika da izvrši jedan inžinjering čiji je cilj Ukrajina kao anti Rusija. Ludilo je da Ukrajina kao podeljena država može da pobedi Rusiju. To je ludilo. Rusija neće izgubiti ovaj rat. Postavlja se samo pitanje do koje mere će ga dobiti

Nakon izlaganja Petrovića došlo je do oštre polemike između sagovornika:

Petrović: Poštovana dama je izjavila u vašoj emisiji da je visoki državnik Kine rekao da je Putin Lud.

Šahrimanjan: A što vas to toliko boli?

Petrović: To je najveća provala ikada.

Šahrimanjan: Pored vas sedi još neko. Nisam ja došla u školu da vas slušam. Sve ste promašili u poslednjih 15 meseci.

Petrović: A šta ste vi završili od škole?

Šahrimanjan: Ja radim u IT sektoru, a vi dolazite iz državnog instituta i mašite sve analize. Najapsurdnija stvar koju ste rekli je da će Rusija izaći na Dunav i nemojte da vičete, ovo je televizija, ovde su dve dame.

Petrović: Ja sam propustio svadbu svog prijatelja iz uvažavanja prema ovoj emisiji.

Šahrimanjan: Gospodin radi na institutu i ide od doručka do ručka i od ručka do večere.

Petrović: Hoćete ja da napustim emisiju? Ko vas plaća?

Šahrimanjan: Vas plaća država Srbija da mašite analize.

Petrović: Šta sam omašio, hajde navedite.

Šahrimanjan: Moje analize su se pokazale kredibilne i verodostojne.

U nastavku emisije Petrović je ponovo pretio da će napustiti studio, a Šahrimanjan ga je nazvala nekulturnim.

