IZOPAČENO! VANDALI SNIMILI KAKO KRADU INVALIDSKA KOLICA DRUGU IZ ŠKOLE: Hteo sam da prestanem da plačem, ali nisam mogao (VIDEO)

Grupa srednjoškolaca iz Luizijane ukrala je invalidska kolica učenika sa cerebralnom paralizom nakon čega su pravili snimke kako se voze hodnikom škole.

Degutantni snimci su na kraju završili na društvenim mrežama.

Na jednom od snimaka, koji je na društvenim mrežama objavila majka paralizovanog učenika devetog razreda Tejšona Landrija, vidi se jedan učenik koji se vozi hodnikom u invalidskim kolicima njenog sina. Učenik pri tome cvili i mrmlja navodno oponašajući Landrija.

Majka je navela da je Tejšon "traumatizovan incidentom" iako u to vreme nije bio prisutan. Njegova invalidska kolica su bila u učionici kad su učenici došli u školu.

- Ako se ismevate mom detetu sa invaliditetom to postaje moj problem. Ne zanima me da li će nečiji roditelji da se uznemire, ali biće posledica. Rekla sam šta sam rekla. Igrali ste se sa pogrešnim detetom i pogrešnom mamom - napisala je majka paralizovanog učenika Kimberli Mičel.

Cerebralna paraliza je urođeni poremećaj koji utiče na kretanje i držanje. Mičel je rekla da zbog incidenta njen sin ne želi da se vrati u školu.

- Zabolelo me je kad sam videla svog sina uznemirenog. Ne želi da se vrati u školu jer je to shvatio kao da ga ljudi ismevaju jer je drugačiji - napisala je Mičel.

Tinejdžer je za KLFI progovorio o mučnom činu maltretiranja koji se dogodio u četvrtak.

foto: Printscreen/Facebook

- Mnogo sam se uznemirio. Bio sam ljut. Plakao sam posle toga, pokušao sam da se zaustavim da ne plačem jer sam želeo da idem u školu, ali nisam mogao. To su uradili neki ljudi koje poznajem. Ljudi sa kojima idem u školu su to uradili. To nije prihvatljivo - dodao je Tejšon.

Njegova baka Merilin Mičel rekla je da dečaku invaliditet otežava kretanje.

- Njegovo kretanje je užasno. Nikada nije stajao na nogama. Nikada u životu nije hodao. Sada ima skoliozu zbog čega mu je još teže da se kreće - rekla je baka za KLFI.

Porodica želi da se nasilnici suoče sa posledicama za svoje postupke.

- Kažu da su to dobra deca. Ne kažem da nisu dobra deca, ali ako ste vi dobro dete zašto ste to uradili Tejšonu? Kad bi mogli da hodaju samo jedan dan u njegovim cipelama mogli bi da vide kako se osećao kad je saznao da su mu to uradili. Kako bi se osećali kad bi neko njima to uradio ili ako bi imali člana porodice sa invaliditetom i neko njemu uradio tako nešto? Kako bi se osećali - upitala je druga dečakova baka Klaris Landri.

Samohrana majka Kimberli Mičel je napisala pismo u kome je detaljno opisala incident i dodala da njen sin "nije tražio" da bude u invalidskim kolicima.

- Ne, nije bio tamo kad se sve dogodilo, ali to što je video snimke kad se probudio izazvalo je muku. Njima je to izgledalo zabavno, ali mom sinu nije - dodala je Kimberli i rekla da želi da učenici budu odgovorni za svoje postupke uključujući plaćanje eventualnih popravki stolice od 15.000 dolara.

Školski nadzornik Tomi Bajl rekao je za KLFI da se incident dogodio kad su učenici ušli u školu koristeći ključeve koje su dobili od zaposlenog.

- Učenici su neovlašćeno imali pristup zaključanoj prostoriji u kojoj su bila električna invalidska kolica koja student koristi tokom školskog dana. Više učenika je viđeno kako se vozi kroz hodnike u invalidskim kolicima i pokazuju nepoštovanje prema učenicima sa invaliditetom - rekao je Bajl i dodao da su se učenici izvinili Tejšonu.

(Kurir.rs/NY post)