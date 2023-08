OTROVNA NADUVAČICA TERORIŠE KUPAČE NA PLAŽAMA U GRČKOJ: Stigla iz Azije, veoma je agresivna, a neki napadi su izazvali AMPUTACIJE

Vlasti na Kritu upozoravaju na sve veće prisustvo otrovne ribe koja možda da izazovu čak i amputacije delova tela ljudi.

Ribari takođe izražavaju veliku zabrinutost zbog porasta populacije srebrnaste naduvačice u vodama Dodekaneza i Kritu i navode da su ribolov i turizam ugroženi. Naduvačica, koja je prvi put primećena pre 20 godina, preti da totalno onemogući ribolov, a ribari pozivaju državu i region Krita da obaveste turiste kako bi bili oprezni i da istovremeno finansiraju "nepopustljivu borbu" jer su štete po morsku sredinu već ogromne!

Janis Andrulakis, predsednik prefekture Heraklion, navodi da je zabeležen veliki broj nesrećnih slučajeva koje je izazvala srebrnasta naduvačica koja je poreklom iz Indijskog okeana.

- Već smo rekli vlastima regiona Krit da obaveste turiste o naduvačici jer su agresivne. Mogu da se pojave na 20 mesta oko Krita i da izađu do skočnog zgloba kupača. Da li se sećate slučaja deteta u Sitiju koga je ugrizao pre godinu i po dana? Dete je moralo na operaciju. Imali smo i još jedan slučaj na Kalimnosu... Do sada je bilo osam nezgoda. To su samo slučajevi za koje se čulo, verujem da ih ima mnogo više, ali ih navodno kriju da ne bi bilo štete za turizam - tvrdi Andrakulis.

Direktor istraživanja u nacionalnoj laboratoriji Gorgos Cerpes takođe potvrđuje da je bilo napada naduvačice na kupače.

- Neki napadi su se završavali amputacijom. Srebrnasta naduvačica je na primer jednom čoveku otkinula komad prsta dok je plivao. Imali smo i takvih situacija. Čovek može da vidi da se nešto sija i kreće. Zato je dobro da bude oprezan dok pliva - navodi Cerpes.

Srebransta naduvačica stigla je do Mediterana preko Sueckog kanala.

