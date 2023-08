EVO ŠTA JE UZROK STRAŠNE KATASTROFE U SLOVENIJI! Meteorolog Ivan Ristić otkrio: Pijavice pumpale vodu, A ONDA JE USLEDIO HAOS

Posledice stravičnog nevremena koje je pogodio Sloveniju, najviše se osete i vide na severu te države. U većem delu zemlje otklanjaju posledice poplava, pošto je tu zemlju pogodilo jako nevreme, kada je palo oko 200 litara kiše po metru kvadratnom.

Prema poslednjim informacijama stradalo je šest osoba, zabeleženo je 1.000 nesreća, evakuisani su ljudi iz tri kampa, a vojska je helikopterima spasavala ljude sa krovova. Poplave su odsekle mnoga mesta, poplavljeni su putevi, a desetine hiljada ljudi ostalo je bez struje.

Meteorolog Ivan Ristić gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao strašne katastrofe koja je zadesila Sloveniju i otkrio šta je bilo uzrok tome.

- Meteorolozi su to predvideli. Međutim, to je stvarno retkost da se desi tokom avgusta kada nekad ne padne ni kiša. Da se baš desi ovakav prodor vazduha, ciklon koji će se razviti na prostoru Italije i podići tu vlagu tog toplog mora. Jadransko more je ove godine rekordno toplo, 27 do 29 stepeni, i verovatno je tu uzrok leži u svim problemima koji su nastali u Sloveniji i kod nas sa ovim superćelijskim olujama pre što su počele sredinom jula. Čim je temperatura Jadranskog mora dostigla 27 stepeni krenuli su problemi u našem regionu. Još pre toga imali smo vlažna proleća i reke su bile visoke u Sloveniji, nije se osušilo ništa. To je samo doprinelo ovakvim scenama - rekao je Ristić.

- Iznad Jadrankog mora od Ankone do Rijeke, nastale su te pijavice. Te pijavice su se ponašale kao pumpe i odnele su vodu u atmosferu. Taj južni vetar koji je duvao odneo je svu tu vlagu nad Sloveniju i napravio ovaj haos. Nevreme u Sloveniji je trajalo 36 sati, kod nas je trajalo 12 sati. Kod nas je palo 100 litara a kod njih puta 3. Već na 200 litara se sve reke izlivaju. Ono što se desilo kod nas u Obrenovcu, tada je palo preko 200 litara i znate kakve smo probleme imali. Zato je i razumljivo zašto je Slovenija u tolikom problemu - naveo je Ristić.

