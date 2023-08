"DOBIĆETE ŽITO SAMO AKO SE OKRENETE PROTIV AMERIKE!" Miletić: Jasno je da je to ucena, u ponašanju Rusije najviše zabrinjava JEDNO

Stručnjak za odbranu i bezbednost, Ivan Miletić, govorio je u emisiji Usijanje na Kurir televiziji o posledicama istupanja Rusije iz sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine.

- Ne vidim ni jedan valjan argumet za donošenje ovakve odluke. Ono što najviše zabrinjava jeste to da je Rusija odabrala vremenski interesantan momenat. Izbalansirala je ovu odluku sa onim svojim skupom u Sankt Petersburgu, Rusija - Afrika, a trenutno se događa i puč u Nigeru. Gde imate tri stvari u isto vreme znači da se sigurno radi o organizovanoj akciji - konstatovao je Miletić.

Ističe da Rusija nastoji da udalji krizu od svoje teritorije:

- Ono što se može jasno zaključiti jeste da Rusija pokušava da premesti krizu dalje od sebe da bi neki ekstremisti, koji i mene kontaktiraju rekli da je to strateško razvlačenje NATO pakta, kao da NATO ima bilo kakve veze sa Afrikom. Rusija ima nameru da i dalje preseli krizu na kontinent. Zna se da se taj pojas Afrike inače pikira u ovakvim situacijama - rekao je Miletić i dodao:

- One vlade koje ne žele da stanu na njihovu stranu sklanjaju i postavljaju diktatore. Vojnici nisu školovani da vode državu, nego da nose oružje. Ili će im doći ruski savetnici da im vode ekonomiju ili će propasti. Poručuju im: Jedino ćete da dobijete žito, ako se zvanično okrenete protiv Amerike! To je ucena i to je jasno. Napada se i lučka infrastruktura Ukrajine. Vidimo jedno jako agresivno ponašanje Rusije na svetskoj sceni što govori da oni imaju velikog problema sa kešom.

