Najveća konferencija za klimatske promene KOP 28 biće održana od 30. novembra do 12. decembra,u Dubaiju.

Na konferenciji će učestvovati i neprofitna organizacija “Unija zabrinutih naučnika” koja će javno prozvati sve političare koji lobiraju za velike naftne kompanije.

Kako je ekskluzivno za Redakciju potvrdila direktorka diplomatije te organizacije, Rejčel Klitas, cilj je da se na konferenciji u Dubaiju izvrši pritisak na političare iz vlada onih zemalja koje lobiraju za velike naftne kompanije.

Možemo da vidimo da najbogatije zemlje imaju najveci uticaj na klimatske promene, ali I novca da mogu da ulože u neophodne promene za zelenu energiju. Kako siromašne zemlje mogu da promene upotrebu fosilnog goriva kad nemaju novca. Ko pomaže kome?

- U trenutku samo kada se osvrćemo na 1992. godinu kada se svet okupio kako bi održao konvenciju o klimatskim promenama. Svih ovih decenija vidimo da se emisija ugljen dioksida nastavlja I to na jedan veoma neodgovoran način. Glavna ideja jeste da se zemljama koje nemaju resurse pomogne u tranziciji na zelenu energiju. Ono što je bilo obećano je 150 milijardi dolara pomoći za tranziciju siromašnih zemalja do 2020. godine, a to se još uvek nije dogodilo. Sa druge strane potrebe su se povećale u velikoj ekspanziji. Na sledećoj konferenciji imamo svoje ciljeve. Prvi je da se lideri zaista zauzmu za finansiranje siromašnih zemalja i da dobijemo globalni sporazum da će se brzo pošteno dosledno, uradi sve oko eliminacije fosilnih goriva. Ne smemo da zaboravimo da ukidanje fosilnih goriva u sioromašnim zemljama zahteva velika ulaganja. To mora da se uradi na jedan fer način I podjednak za sve - kaže Rejčel Klitas.

02:43 SVE VIŠE JE GLADNIH I SIROMAŠNIH, A NAFTAŠE ZANIMA SAMO PROFIT Direktorka Unije zabrinutih naučnika otkrila šta će im reći

Da li postoje podaci koliko klimatske promene do sada koštaju ovu planetu.

- Kada se saberu I najveće nesreće ta cifra je sada u trilionima I ta cifra ubrzano raste. Najveći problem je to što se klimatske promene ne događaju izolovano već su povezane sa globalnom društvenim i ekonomskom pitanjima. Što znači na primer kada je proglašena pandemija, neki narodi su sve to doživeli sa nedovoljnim brojem vakcina, ali takođe su se suočavali sa uticajima klimatskih promena. Onda se zbog problema na tim lokacijama ljudi odlučuju za migracije I to je već masovno. Ljudi su zbog katastrofa ostali bez zemlje. I to je najveći problem, ne samo finansijska pomoć već I gde će ti ljudi da odu. Jako je važno da budemo svesni I spremni jer će jako puno ljudi morati da se seli iz svojih područja.

Da li ćete prisustvovati konferenciji KOP 28 I šta očekujete od tog susreta?

- Da idem sa malobrojnim timom, mojim kolegama iz “Unije zabrinutih naučnika”. Moramo da stvorimo pritisak sa partnerima iz celog sveta, to jest da postignemo dogovor o eliminaciji korišćenja fosilnih goriva I to na fer I pošten način, takođe o obećanom finansiranju siromašnim zemljama I to da novac počne odmah da se koristi u zajednicama koje nemaju svoja sredstva. Moram da kažem da je jedan od najvećih izazova u Dubaiju što će tamo biti veliki broj onih kojima je korišćenje fosilnih goriva interes, a pojavlju se na svim konferencijama I oni prave najveći uticaj na političare iz vlada koji lobiraju za njih. Moramo da ih prozovemo javno da shvate da sede na vrućim stolicama I da se njihova moć obrušava. Još jedna stvar, postoji ogromna zabluda oko dezinformacija I to na društvenim mrežama. Oni šire laži o nauci, konstantno nastavljaju da “mute vodu” kako bi se održala njihova politika. Primetili smo da se uvek pred ove konferencije poveća broj dezinformacija na društvenim mrežama I to mora da stane.

