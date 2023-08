Si Đinping: Uložiti više napora u izgradnju prelepog Sinđijanga

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je u subotu da se jasno shvati strateško pozicioniranje Sinđijanga u sveukupnoj nacionalnoj situaciji i da se više radi na izgradnji prelepog Sinđijanga u procesu kineske modernizacije. Si, koji je takođe i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je to kada je u Urumćiju informisan o radu partijskog komiteta i vlade severozapadne kineske autonomne oblasti Sinđijang Ujgur, kao i o proizvodnom i građevinskom sektoru Sinđijanga. Si je naložio da se u procesu kineske modernizacije ulože temeljni, konkretni i trajni napori da se razvije prelepi Sinđijang koji je ujedinjen, harmoničan, prosperitetan i kulturno napredan, sa zdravim ekosistemima i ljudima koji žive i rade u zadovoljstvu. Si je boravio u Sinđijangu nakon povratka u Kinu sa 15. samita BRIKS-a i državne posete Južnoj Africi. On je uvideo dostignuća koja je Sinđijang ostvario u različitim aspektima i rekao da je rad vezan za Sinđijang od posebnog značaja u radu Partije i države i da se tiče ukupnog zadatka izgradnje Kine u snažnu i modernu socijalističku zemlju u svakom pogledu i promovisanja podmlađivanja kineske nacije. Trebalo bi uložiti napore ne samo da se reše istaknuti problemi koji trenutno ograničavaju razvoj i stabilnost Sinđijanga, već i da se naprave dugoročni aranžmani za promovisanje fundamentalnog, osnovnog i dugoročnog rada za održivi prosperitet i stabilnost u regionu, naveo je kineski predsednik. Si Đinping je naglasio i da je održavanje društvene stabilnosti glavni prioritet. S tim u vezi je istakao značaj ulaganja napora u koordinaciju rada na održavanju stabilnosti i unapređenju razvoja, dva aspekta koja se međusobno promovišu. On je takođe pozvao na ulaganje napore za jačanje vladavine prava kako bi se izgradila čvrsta pravna osnova za trajnu stabilnost. Potrebno je poboljšati i mehanizam za sprečavanje i otklanjanje velikih rizika i potencijalnih opasnosti, istakao je Si i dodao da borbu protiv terorizma i separatizma treba integrisati sa kontinuiranim radom koji je zasnovan na zakonu i čiji je cilj održavanje stabilnosti. Stvaranje snažnog osećaja zajedništva za kinesku naciju je fokus rada KPK-a na etničkim pitanjima u novoj eri i svih aktivnosti u oblastima sa velikom populacijom etničkih manjina, rekao je kineski predsednik. On je dodao i da se obrazovanje o standardnom govornom i pisanom kineskom mora odlučno sprovoditi kako bi se poboljšala svest i sposobnost ljudi da ga koriste. Si Đinping je takođe istakao značaj jačanja zaštite i korišćenja kulturnih relikvija i nasleđa kako bi i zvaničnici i javnost bolje razumeli državu, etničku pripadnost, istoriju i religiju.

Kineska medijska grupa