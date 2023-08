"NA PUČ U GABONU UTICAO JE RAT U UKRAJINI!" Diplomata: U toku je druga dekolonizacija, a BRIKS je dolio ulje na vatru

Predsednika ove zemlje Ali Bonga Ondimba vojska je stavila u kućni pritvor, a do puča je došlo odmah nakon što je državna izborna komisija Gabona objavila da je Bongo ponovo pobedio na izborima sa 64 odsto glasova i time je zvanično izabran za treći mandat.

Inače, njegova porodica je na vlasti 56 godina, a on je postao predsednik 2009. nakon smrti svog oca koji je prvi mandat dobio daleke 1967. godine.

Iako je ispred Demokratske partije Gabona, Bongova vladavina je više diktatorska nego demokratska, dok je njegov otac decenijama zemlju držao pod gvozdenom pesnicom.

To je imalo svoje posledice - Gabon je jedna od najbogatijih zemalja prirodnim resursima, mineralima i naftom, ali čak trećina od 2,5 miliona ljudi živi u siromaštvu. Građani žive sa korupcijom čak i u najosnovnijim procedurama, zato se često može čuti tvrdnja da se "pravda može nabaviti na sudu za malu naknadu".

foto: KURIR TELEVIZIJA

- Mogu samo da kažem sledeće. Mislim da je ovo početak procesa druge dekolonizacije. Prva je bila 60- tih kada su zemlje Afrke postajale zemlje UN, ali vidimo da su one uprkos velikim prirodnim bogatstvima ostale na nivou kada su bile kolonije. I dalje su kolonizatori, pre svega Francuzi, ostali uslovno rečeno glavne gazde. Uticali su na to ko će u tim zemljama biti na vlaasti, a to su bili oni koji su im omogućili da i dalje eksploatišu prirodne resurse, dok je narod jedva dobijao neku crkavicu - konstatovao je Branković.