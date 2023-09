"EVO KADA SE OČEKUJE PRIMIRJE U UKRAJINI!" Đukić o šokantnoj izjavi američkog novinara: Neće biti TREĆEG SVETSKOG RATA

Poznati američki novinar izneo strahovite prognoze. Prema izjavi Takera Karlsona, administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena pokrenuće već sledeće godine pravi rat sa Rusijom. Cilj je, kako tvrdi novinar, ostati na vlasti.

"Laži su neodržive. Laganje je uvek neodrživo. Laži se uvek na kraju otkriju. Ove laži su toliko velike, toliko očigledne i toliko glupe, da će većini glasača pred izbore postati jasno da Bajdenova administracija ne zna šta radi. U tom trenutku imaćemo ozbiljan ekonomski udar. Bićemo na vrhu veoma gadne recesije"

foto: Jason Koerner / AFP / Profimedia

Milan Đukić, advokat, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je prokomentarisao šokantnu izjavu američkog novinara.

- Taker Karlson je ipak više vezan za ono što su njegovi afiniteti, a to je da je na strani republikanaca i Trampa. To nije nikakva tajna. Radio je na FOX-u, a sada je nezavisni novinar. On je takođe žestok kritičar Bajdenove administracije. Tamo se približavaju izbori i kampanja je počela. Sredstva se vrlo jasno ne diraju. Suština je u tome da se Bajdenova administracija fiksira kao neko ko je mogući izazivač ili učesnik Trećeg svetskog rata. A da se sa druge strane stavi u fokus to da bi neka Trampova i republikanska administracija donela mir - rekao je Đukić i dodao:

03:13 EVO KADA SE OČEKUJE PRIMIRJE U UKRAJINI! Đukić o šokantnoj izjavi američkog novinara: Neće biti rata TREĆEG SVETSKOG RATA

- Očekujem da će se negde u proleće stvoriti uslovi da se u Ukrajini desi primirje. To neće biti mir, ali doći će do primirja.

Kurir.rs

