"PUTIN JE KUM NOVOG NATO PAKTA" Đukić: Pretvorio Rusiju u kineskog vazala, biće OKRUŽEN NEPRIJATELJIMA! Slutim primirje na proleće

Advokat Milan Đukić gostovao je u emisjii "Redakcija" u razgovoru sa urednicom i voditeljkom Snežanom Petrović o dešavanjima u Ukrajini i stavu zapada, kao i izjavama funkcionera NATO.

On smatra da sve što se dešava na Balkanu, zapravo je pomeranje svetske javnosti od dešavanja u Ukrajini.

- Putin je kum novog NATO. On je svojom agresijom uspeo za 48 sati da sjedini razjedinjene države,i to za dugo dugo vremena. Zbog agresije na Ukrajinu, svi partneri će biti naklonjeni Americi. Siguran sam da se u međuvremenu vode intenzivni razgovori kako da se rat u Ukrajini završi. Imam teoriju da bi na proleće mogli da očekujemo neko primirje. To što je rečeno od funkcionera NATO, Ukrajina neće priznati novu realnost u tom smislu da Rusiji prizna okupirane teritorije, nego će biti zamrznuti konflikt, Berlinski zid. Rusija je uspela da ujedini NATO zemlje, pa će granica Ruske Federacije biti neminovno okružene NATO državama - rekao je Đukić i dodao:

Međusobna istorija Kine i Sovjetskog saveza, kao i ostalih interesnih državnih zona tokom rata u Ukrajini takođe je prokomentarisao Đukić.

- Evropa jeste vazal SAD i Putinova agresija je čvrsto vezala za to. Čak će i teritorijalni integritet Rusije zavisiti od onog što Kina želi. Ova dva igrača će rešavati sudbinu sveta. Geostrateška pozicije sveta i čovečanstva rešavaće dva igrača: SAD i Kina. Sve će zavisiti u Rusiji od onog što Kina želi. Rusija je postala kineski vazal. U Kini decu u osnovnim školama uče da su teritorije od Sibira nadalje kineske istorijske teritorije. Takođe, rat između SSSR i Kine takođe nije zanemarljiv. Vrlo pažljivo pogledajte kako je Tramp zvao virus, zvao ga je kineski virus, a sa druge strane Kina je optuživala Ameriku. Videćemo o čemu se tu radilo, ali na kraju vraćam se na kinesku mirovnu inicijativu jer se ona pozivala na međunarodnom javnom pravu i govorilo se o teritoijalnom integritetu Ukrajine, što Rusiji nije prijalo, zato milsim da neće doći do nekog mira, a na proleće će doći da mira, ali sa nekom gvozdenom zavesom između Ukrajine i Rusije... - rekao je Đukić i dodao:

- Kina ima ogromne interese na Zapadu i nije spremna da žrtvuje ništa.

