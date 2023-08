"NATO STRATEGIJA PROPALA U UKRAJINI, SAD TRAŽE NOVO ŽARIŠTE" Šokantna tvrdnja bivšeg ambasadora pri UN: Ginuće Albanci i Srbi

Šef kancelarije generalnog sekretara NATO-a Stijan Jensen smatra da bi Ukrajina mogla da dobije članstvo u Alijansi u zamenu za ustupanje dela svoje teritorije Rusiji. Prema njegovim rečima, to bi moglo da dovede do okončanja sukoba u Ukrajini.

"Verujem da bi jedno rešenje moglo biti da se Ukrajina odrekne teritorije i dobije članstvo u NATO-u zauzvrat", rekao je on.

Prema rečima najbližeg saradnika Jensa Stoltenberga, jedno od rešenja za okončanje rata moglo bi biti da se Ukrajina odrekne teritorije u korist Rusije i zauzvrat dobije članstvo u NATO.

Gost u jutarnjem programu "Redakcija" Branko Branković diplomata i bivši ambasador Srbije pri UN, dao je neke uvide u gorepomenute izjave.

NATO je u situaciji da se preispituje ili da se "risetuje" smatra Branković i navodi da u nekim krugovima na Zapadu kažu da NATO ne može da bude ono što je bio, te da mora ozbiljno da se razmotri kako i na koji način će delovati dalje.

- Ovo nije iznenađujuće. NATO je naoružavanjem Ukrajine, tj. pokušavajući da Ukrajinu nauči doktrinom ratovanja, de facto propao... Nema dana da se određeni autori na Zapadu ne javljaju rečima da ništa nije ovom doktrinom urađeno. Glavni razlog je što NATO svoju doktrinu nije oprobao sa nekim svojim ozbiljnim protivnikom. NATO je u situaciji da se preispituje i daleko su od toga da mogu brzo da reše situaciju. Polako NATO više ne može da bude ono što je bio, a pitanje bezbednosti Zapada mora da se razmotri - rekao je setivši se izjave Emanuela Makrona, predsednika Francuske:

- Moramo se setiti i izjava Makrona koji je rekao da je NATO buđav. Kako će i da li će NATO preživeti zavisiće od EU zajednice i krize u koju je sama sebe ugurala, kako će da se povrati. Ja bih voleo da se što pre povrati, jer mi imamo odlične odnose sa Evropom. Da li će ona sa bezbednosnog aspekta da se organizuje kao NATO, ili će kako je Borelj rekao - Evropa treba da ima evropsku vojsku. Ako se to desi SAD više nemaju šta da traže u Evropi! Postavlja se pitanje: da li će SAD to dozvoliti - upitao je Branković.

Vratio se na izjave Stijana Jensena:

- To je račun bez krčmara i pokazuje očaj i veliku slabost NATO da išta uradi. Ovo je prvi put od visokog zvaničnika NATO, ali znalo se da mora. Na početku svega ovog (misleći na sukob u Ukrajini), Kisindžer je rekao da Rusija mora biti teritorijalno zadovoljena. Ukoliko se nova bezbednost Evrope pretvori u bezbednost EU to su veće šanse da se postigne jako dobar sporazum sa Rusima sa bezbednosnog aspekta. Ako SAD pokušaju da budu glavnokomandujuće od toga nema ništa. Taj deo gde su Rusi i gde su zaposeli, to je odavno otpisano kad je reč o Ukrajini... - rekao je Branković.

On se plaši da ako se desi ovo biće velika kriza:

- Bojim se da će krenuti u stvaranje novih žarišta u EU. Prvi korak tome je to što su Kurtija gurnuli da ode u Makedoniju, što treba po njihovoj zamisli da se pretoči u CG i zemlje koje su u NATO i koje su priznale "Kosovo", sve govori ako krene nešto biće ozbiljna kriza. Tada će SAD uz neki NATO sastav, da pomogne svojim članovima i u CG i u Makedoniji i da "zaokuže" Kosovo i Metohiju, nakon čega će reći Kurtiju da krene na sever Kosova i Metohije da izazovu našu reakciju, a do naše reakcije će morati da dođe, Amerikanci su napravili novu Ukrajinu. Ovde će da ginu Albanci, a sa druge strane Srbi. Sve je moguće kada je SAD u pitanju. Oni su u stanju da urade mnogo toga. Kurtija nije gurnula EU nego SAD. Da li će Evropa to dozvoliti? - pita se Branković.

