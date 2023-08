"ON BEZ NASILJA NE MOŽE DA OSTVARI SVOJE INTERESE" Karan o potezima Kurtija: Njegov UZOR je OZLGOLAŠENI TERORISTA, a EU ĆUTI

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom o dešavanjima na KiM kao i o političkom angažovanju Aljbina Kurtija van granica Srbije, u Tetovu gde su na svom skupu njegovi pripadnici isticali zastave "Velike Albanije".

foto: Kurir rtv

Karan je razgovor započeo rečenicom: Maske su pale, pojasnivši:

- Prvo treba znati ko su Kurti i Adem Demaći. On je njegov ideolog i učitelj i jedan od najvećih terorista. Pokušavaju da ga predstave kao borca, ali to nema nikakve veze, jer je on konstantno zagovarao nasilje i na kraju se uključio u krilo OVK, međutim, njegov je stav bio i ostao "Bez nasilja nijedna nacija ne može da ostvari svoje interese". To načelo je nastavio Kurti, a ovo što je otišao u Makedoniju pokazuje da je to projekat "velike Albanije", sad je Srbija, pa je na redu Crna Gora, Grčka... - rekao je Karan.

04:54 BEZ NASILJA NACIJA NE MOŽE DA OSTVARI SVOJE INTERESE? Karan o potezima Kurtija: Njegov UZOR je OZLGLAŠENI TERORISTA, a EU ĆUTI

Opasnost je velika po čitav Balkan, upozorio je Karan:

- Opasnost je velika i to ne samo zbog Kurtija, koji je nasilje prihvatio kao realizaciju projekta i shvatio je da neće moći da dobije državnost "Kosova" pa će to uraditi etničkim čišćenjem Srba. Najgore je što ima podršku zapadnih sila. Svi smo tipovali na Veliku Britaniju zbog one Ališe Kerns, ali oni pokušavaju - jedan ambasador, koji je bio svojevremeno u SRJ, kaže, da smo mi naivni i da je loša procena da Britanija stoji iza nje, ali mislim da smo dobro procenili. On se javio da bi to poravnao, a nju da prikažu kao izdvojeni element politike - smatra Karan i dodaje:

- On širi destabilizaciju na ceo region. Evo sada u Makedoniiji, pokušavaju da zapale taj deo ali zakasnili su. Međutim sada oni u gradskoj skupštini treba da imaju dvotrećinsku većinu da bi to izglasali, a da bi to bilo moraju i Albanci da glasaju za to, a oni neće glasati, tako da se sukob širi i na taj region - mišljenje je Karana.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

02:18 VLADA TZV. KOSOVA NAPRAVILA ŠTETU VEĆU OD 50 MILIONA EVRA! Eksperti o uvedenoj skandaloznoj meri: Za investitore smo NEPOUZDANI