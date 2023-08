"VLADA TZV. KOSOVA NAPRAVILA ŠTETU VEĆU OD 50 MILIONA EVRA!" Eksperti o uvedenoj skandaloznoj meri: Za investitore smo NEPOUZDANI

Mera zabrane uvoza robe iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju, koju je tzv. Vlada Kosova donela nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca, i dalje je na snazi.

Od 14. juna, kada je zabranjen ulazak kamiona sa srpskim registarskim oznakama iz, kako je obrazloženo, bezbednosnih razloga, mere su ublažavane dva puta, pa sada u južnu pokrajinu mogu da uđu sirovine, ali ne i finalni proizvodi.

Nije poznato do kada će to tržište biti zatvoreno za srpske proizvode, a šteta po privrede obe strane raste iz dana u dan. - Kada pogledamo kolika je šteta ona jeste oko 50 miliona evra – imajući u vidu prosečnu vrednost robe koja se plasirala dole. Poredivši to sa prošlom godinom pošto su te isporuke kontinuirane i samim tim te ugovorene, a neisporučene pošiljke dobija sr tih 50 miliona evra. Međutim, indirektna vrednost je i možda veća, iz prostog razloga što se sad u očima investitora region percipira opet kao jedno trustno područje, nepouzdano za ulaganje - rekao je Bojan Stanić, iz Privredne komore Srbije.

Zbog nerazumne odluke Prištine, roba koja ne može da uđe iz centralne Srbije uvozi se iz Bugarske, Severne Makedonije i Albanije. Ipak, ona nije dovoljno konkurentna u poređenju srpskim proizvodima.

- Prave štetu pre svega svojim građanima, jer alternativa srpskoj robi je roba iz drugih susednih zemalja, koja je poprilično skuplja, tako da sve više tamo preovladava svest da Kurtijeva ta vlada ne brine o interesima albanskog naroda, a kamo li da štiti srpski narod - rekao je prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

Kršenje CEFTA sporazuma i narušavanje opšte poslovne klime ne može da bude dugoročno održivo, pa je opravdano očekivati da će mere biti blagovremeno ukinute. - To popuštanje bi trebalo da bude sutra što se tiče interesa privrede... Postojao pritisak da dođe do tog popuštanja. To popuštanje je korak do konačnog ukidanja tih ograničenja i nadamo se da će se desiti u nedeljama pred nama - istakao je Stanić.

Sličan scenario odigrao se i 2018. godine, kada je tzv. Vlada Kosova uvela takse od 100 odsto za proizvode iz centralne Srbije zbog čega je privreda gubila milion evra dnevno. Mere su bile na snazi više od godinu dana.

