"KURTI JE BITANGA, ALI SU JOŠ VEĆE ONI KOJI GA DRŽE TAMO" Bajatović: Pitanje je trenutka kada će uvući i Grčku u VELIKI PROBLEM

Poseta prištinskog premijera Aljbina Kurtija Tetovu, mimo zvaničnih protokola, uz simbole velike Albanije, i dalje diže prašinu u regionu.

foto: Printscreen RTS

I nakon osuda skandalozne posete koje su stigle iz Beograda i Skoplja, Albanci iz Tetova nastavljau s provokacijama. Naime, gradonačelnik Tetova Biljal Kasami saopštio je da je poseta premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija, tokom koje su isticani simboli velike Albanije i terorističke OVK, bila čast kako za Severnu Makedoniju, tako i za Albance koji žive u njoj.

Direktor JP "Srbijagas" i predsednik Pokrajinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vojvodini Dušan Bajatović gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom o gorepomenutim dešavanjima.

foto: Kurir tv

To je sinhronizovani napad na srpsko biće, započeo je Bajatović razgovor, osvrnuvši se na dešavanja u Tetovu, istakavši da je "nakon raspada Jugoslavije samo 'sprsko pitanje' ostalo nerešeno":

- Kurti je bitanga, a još su veće bitange oni koji ga drže tamo, a to nisu Albanci. Pogledajte šta je uradio Šmit u Republici Srpskoj. Ovo je projekat kolektivnog Zapada. Zašto mislite da je Kurtijeva poseta Tetovu, gde su uvek počinjale te albanske -šiptarske bune, tamo je počinjalo.. To je sinhronizovani napad na nerešeno srpsko biće, jedino nerešeno srpsko pitanje nakon raspada Jugoslavije. A zašto nerešeno? Zato što mi ne znamo gde su naše granice, gde žive Srbi? Nema nijedne reakcije EU ni SAD na to što je Kurti primljen kao predsednik, ne vodi on to, on je kao ekstremista, deo projekta kolektivnog Zapada - rekao je Bajatović.

Zato, nastavio je Bajatović, se delu političke zapadne elite žuri, a kolektivni Zapad smatra da je "Kosovo" nezavisna država i ne treba im referendum.

- Zašto na Kosovu nije bilo referenduma? Oni hoće referendum o preseljenju "Velikoj Albaniji" kad za to dođe vreme. Radi se u režiji, a cilj je da se zaustavi Srbija. Šta nama smeta? Ekonomsko podizanje Srbije, investicije u Srbiji, smeta nam ekonomski napredak, svima sve smeta... - kazao je Bajatović.

Iz susreta sa patrijarhom u Makedoniji, Bajatović, nakon razgovora sa Makedonskom Pravoslavnom crkvom, iznenađen toplinom Makedonaca, istakao je da Srbija nema problem sa Makedonijom.

- Mi nemamo problem sa Makedonijom, ali neka oni razmišljaju šta se dešava u Makedoniji. Da nije ova situacija sa Srbijom Makedonija bi bila mnogo brže podeljena, a Kurti će u problem vrlo brzo uvući i Grčku. Srpsko nacionalno pitanje nije rešeno, jer šta je sa ostalim teritorijama gde žive Srbi? Moramo da rešimo problem u Republici Srpskoj! Imamo Srbe u Crnoj Gori, koji do juče nisu smeli da kažu da su Srbi! - podsetio je Bajatović.

06:12 OVO JE SINHRONIZOVAN NAPAD ZAPADA NA NEREŠENO SRPSKO PITANJE Bajatović:

Poentirao je sledećom rečenicom:

- Ovde se radi o sinhronizovanoj akciji gde Zapad želi, kad već ne može nigde drugde u svetu, moraju da isporuče neki rezultat. Dajte nam Srbiju na pladnju. Doktrina Zapada je da ne može da vodi dva rata! Ovo ne radi Kurti, ovo radi neko mnogo jači od njega! A cilj je Evropa kao vazal. Mi treba da sačuvamo državni nacionalni interes i svoj identitet. Onaj kojeg treba sada zdrobiti je srpski narod i Srbija! Srpski nacionalni identitet. Ne žele da imamo znanje, ne žele da imamo ćirilicu, ne žele Srpsku pravoslavnu crkvu, neće naše knjige. Zgorzim se kada vidim šta piše u knjigama iz kojih uče naša deca. Napadaju nam kulturu, mi kao da nemamo literaturu pa uzimamo njhove knjige, prevodimo iz kojih naša deca,a sve je došlo posle petog oktobra, nakon Bolonje - istakao je Bajatović.

Oni su Srbiju napali još u periodu posle raspada Jugoslavije, smatra Bajatović.

- Teško da sada možete naći krivca. Danas je za sve kriv Vučić. Ništa od toga nije tačno. Opozicija - oni jedni druge napadaju čiji su Vučićevi. Njih neko drugi plaća. Prisutan je Soroš. Svugde postoji vlast koja želi da ostane na vlasti i opozicija koja želi da dođe na vlast - kazao je Bajatović i dodao:

- Ubedljiva većina Srbije podržava tu opciju. Ne bih se bavio politikom kada ne bih verovao u svoja uverenja i kada se ne bih borio za to. Biće izbori za osam meseci lokalni i pokrajinski izbori, a da li će ih pratiti republički izbori to je na stolu... - rekao je.

