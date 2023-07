ŠTA STOJI IZA RUSKE PODRŠKE SRBIJI NA KOSOVU? Pukovnik Stević otkrio dokument koji sve govori: OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA

Situacija na Kosovu i Metohiji je tema koja izaziva zabrinutost i rasprave, a nedavno gostovanje profesora dr Velibora Stevića, pukovnika, u jutarnjem programu Kurir televizije otvorilo je prostor za analizu trenutne situacije i potrebu za mirnim rešenjem.

Profesor Stević, koji je lično učestvovao kao pripadnik vojske u ratnim sukobima, izneo je svoje mišljenje o trenutnom stanju na Kosovu i Metohiji. On je naglasio da situacija nije tako dobra kako se čini i da postoji realna opasnost od eskalacije sukoba i mogućnosti rata.

- Nijednom vojniku nije stalo da ratuje. Lako je političarima. Vojska je servis politike, ali tamo, kad pošaljete nečije dete i ne daj Bože da ga vratite kako ne treba, to je velika tragedija - rekao je Stević.

03:17 ŠTA STOJI IZA RUSKE PODRŠKE SRBIJI NA KOSOVU! Pukovnik otkrio dokument koji sve govori OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA

U vezi sa rešavanjem problema na Kosovu i Metohiji, profesor Stević smatra da je trenutno pravo vreme da se rezolucija 1244 vrati u Savet Bezbednosti.

Takođe, Stević ističe da treba očekivati da Rusija i Kina stave ovo pitanje na sto, objašnjavajući da Rusija ima istorijske veze sa ovom teritorijom.

- Ne brane Rusi nas zbog toga što nas mnogo vole. Zato što Rusija ima svoju zemlju na Kosovu i Metohiji. Evo ga, originalni dokument. Evo sada da vam kažem u kojoj godini. 1380-1381. godina, Knez Lazar u crkvi Svete Ognjene Marije, u selu Miliva, kod Despotovca. Na nagovor svog sina i zeta poklonio je monasima zemlju kod reke Lab, vodenice i četiri sela, da imaju od čega da žive. Neko kaže, kaže to je bilo davno. Pa jeste bilo davno. Pa i moja imovina, da sam ja rođen. Tamo sada niko ne živi. I to je bilo davno. Ali to je moja imovina. Nema niko pravo da je oduzme. Postavlja se pitanje. Kaže, kako je Hruščov 1954. godine poklonio Krim Ukrajini, Ukrajinac poklonio Rusku zemlju Ukrajini i Rusija ga vratila. Pa nije to isto. Ovo je političar poklonio državi. A ovo je knez Lazar poklonio monasima. To je velika razlika - istakao je Stević.

