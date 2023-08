"ALBANCIMA PROBLEM SVI SLOVENI, NE SAMO SRBI" Bratina: Nikome ne odgovara da se "velika Albanija" širi Balkanom! NEĆE TO DOZVOLITI

Trgom u Prištini juče su se vijorile zastave velike Albanije i terorističke tzv. Oslobodilačke vojske Kosova.

Pristalice Aljbina Kurtija i Vjose Osmani okupili su se kako bi pružili podršku sramnom okupljanju u Tetovu i Skoplju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Aljbina Kurtija Tetovu skandal nad skandalima, jer je tamo promovisana ideja "Velike Albanije".

Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini (sedište u Kosovskoj Mitrovici), gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije i na početku razgovora o dešavanjima na KiM istakao:

- Smatram ovo vrlo lošim vaspitanjem Albanaca što sada rade. Gde im je ta Albanija posle toga? Neće Kosovo biti nezavisno, ni Velika Albanija, niko to neće dozvoliti, jer bi, i po mišljenju Zapada, to bila prevelika teritorija za njihovo gospodarenje. Sa pravljenjem Velike Albanije oni bi bili pritisak i konkurencija Srbiji i to bi trebalo da bude u skladu sa njihovim mentorima. Mislim da je ovo samo demonstracija nečeg što bi trebalo da ujedini Albance iz Crne Gore, iz Grčke iz Makedonije... - kazao je Bratina.

Njegovo mišljenje je da su svi Sloveni, a ne samo Srbi, predmet mržnje kod Albanaca.

- Znamo da su se neki manji narodi na prostoru Makedonije utopili, i to preti našim Gorancima, ali ne verujem da će to imati dalje poseledice osim propagandnog momenta. Suviše je ovo protivzakonito, prosto kao da je iz 19. veka. Nisu samo Srbi predmet mržnje Albanaca, već svi Sloveni na prostorima bivše Jugoslavije - rekao je Bratina.

