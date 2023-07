"NAMERE TURSKE SU JASNE, ZBOG OVOGA SU DOŠLI NA KiM" Stručnjaci analiziraju: Ovo može imati odjeka na sve zemlje sveta?! (VIDEO)

Turska pojačava prisustvo na Kosovu i Metohiji, a uskoro preuzima i komandovanje nad jedinicama KFOR-a u južnoj srpskoj pokrajini.

Novi komandant KFOR-a od jeseni će biti turski general, potvrđeno je u sedištu severnoatlantske Alijanse. Ovo je prvi put da neki turski oficir komanduje mirovnom misijom NATO-a na KiM.

Turci pojačavaju broj svojih pripadnika na Kosovu i Metohiji, a prema zvaničnim podacima NATO-a u misiji KFOR-a trenutno ima više turskih nego američkih vojnika.

Od ukupno 4.511 vojnika KFOR, 780 je iz Turske, dok je iz Sjedinjenih Američkih Država raspoređeno 679 vojnika.

U nekadašnjoj carskoj srpskoj prestonici turski specijalci će ostati, kako je naglašeno, „sve dok bude potrebno”. Gosti "Usijanja" koji su analizirali, te izneli eventualni ishod ove situacije su Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Obrknežev se osvrnuo na kršenje međunarodnog prava, rekavši da to može imati odjeka na sve zemlje sveta.

- Zanimljivo je to što u ovom momentu imamo više turskih vojnika nego iz SAD, druga bitna stvar je nepoštovanje, i to u potpunosti, Rezolucije 1244, kao i nepoštovanje povelje UN i međunarodnog prava. Nije prvi put da se međunarodno pravo ne poštuje, ali je neverovatno to što se ono u našem slučaju u kontinuitetu ne poštuje. KFOR je i doveden iz razloga kako bi razoružao tzv. OVK tada, vojska SRJ je morala da se povuče u roku od 11 dana kao i policija. Ta Rezolucija je i dan danas na snazi - započeo je Obrknežev, pa nastavio:

- Zapad i Albin Kurti tu Rezoluciju smatraju kao isteklom ili nevažećom, a to predstavlja veliki problem, ne samo za nas nego i generalno za međunarodno pravo koje može imati odjeka na sve zemlje sveta. Pogazili su i 1999. godine to pravo, pa samim tim su dokazali da to mogu da urade kada god požele.

Potom se osvrnuo na korake koji ulivaju nadu, odnosno da će 25 odsto pripadnika KFORA napustiti teritoriju Kosova:

- Postavlja se pitanje koliko njih je povučeno, koliko ih je uopšte tamo? To je 25 odsto povlačenje nečega za šta ni ne znamo ukupan broj. Dakle, kada god bi se negde u svetu dogovor postizao, morate da znate tačan broj. Ovde govorimo o nekoj četvrtini, onda se pitamo kakva je to uopšte mera i korak za deeskalaciju.

Đokić je analizirao Tursku kao i to iza čega oni stoje, pa je obrazložio.

- Turska je postala mnogo angažovanija na ovim prostorima, to možemo da vidimo i po dronovima koji su dali. Pretpostavljam da su oni videli da je bezbednosna situacija dosta nestabilna, da možda može doći i do intervencije srpske armije na Kosovu, pa su na taj način hteli da opreme tzv. kosovske odbrambene snage. To pokazuje jasne namere Turske da će stajati iza Kosova i njegove nezavisnosti. Takođe, pomagaće Kosovu ako bude bilo nekog konflikta sa našim snagama. Vidimo da ta politika turske, u proteklih nekoliko meseci, prema Srbiji i Rusiji, otvoreno pokazuje namere turske da u celom ovom haosu želi da se nametne kao jak i nezaustavljiv regionalni igrač.

