"GOVOR TELA KURTIJA POKAZUJU DA SEBE SMATRA VIŠOM RASOM!" Paunović smatra: Gura ljude na Kosovu u SVE VEĆU IZOLACIJU

Na nedavnom skupu koji se održao u centru Tetova, na kojem je prisustvovao i tzv. premijer nepriznate države Kosovo, Aljbin Kurti, vijorila se zastava takozvane "velike Albanije". Ova zastava simbolizuje teritorijalne pretenzije prema delovima Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Grčke. Kurti je tokom svoje nezvanične posete Severnoj Makedoniji sastao se samo sa liderima opozicionih partija Albanaca i prisustvovao preimenovanju ulice "Druga makedonska brigada" u "Adem Demaći" u skopskoj opštini Čair.

U svom govoru, Kurti je istakao da bi Severna Makedonija trebala da bude što bliža Kosovu, Albaniji i Bugarskoj, a dalje od Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Njegova izjava je izazvala polemike i kontroverze, posebno imajući u vidu da se isticala zastava "velike Albanije" na skupu. Kurti je naglasio da će približavanje ovim državama omogućiti Severnoj Makedoniji brži put ka članstvu u Evropskoj uniji i doprineti većoj stabilnosti regiona.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izrazio je negodovanje zbog promocije ideje "velike Albanije" od strane Kurtija i istakao da je to skandal nad skandalima. On je izrazio zabrinutost zbog isticanja ovakvih simbola i istakao da se Kurti predstavlja kao premijer svih Albanaca i premijer Tetova, što dodatno podstiče nacionalističke tenzije.

Predsednik Severne Makedonije, Stevo Pendarovski, zatražio je krivično gonjenje organizatora javnih skupova u Tetovu i Skoplju zbog promovisanja "velikodržavne šovinističke ideje". Pendarovski je istakao da ovakve akcije narušavaju unutrašnju stabilnost i nacionalnu koheziju zemlje.

Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine i skupštinskog odbora za KiM, gostovala je u emisiji Usijanje gde se dotakla nedovnog skupa u Tetovu.

- Ništa od ovoga nije ponudio građanima Kosova i Metohije kada se kandidovao na izborima. Nudio je neko drugo blagostanje i u tom kontekstu je privukao pažnju i dobio poverenje pre svega mlade populacije koja je glasala za njega i ženske populacije da ironija bude kompletna. Ovo je sada ozbiljno razočaranje za njih jer od te blagodati nisu videli ništa. Sve više ih gura u opštu izolaciju. On je prvi čovek koji je uspeo da uradi ono što sam mislila da niko neće moći, a to je da smanji nivo naklonosti zvaničnog Vašingtona prema tzv. Kosovu i zvaničnicima. Takođe i da ne nosi odgovornost kao neko ko je na jako važnoj funkciji. Kurti je sada prešao granicu i sebe vidi kao ozbiljnog lidera - istakla je Paunović.

- Pratila sam govor tela koji je imao u tom Tetovu gde se vidi da on sebe smatra u odnosu na sve ljude oko njega, višom rasom, boljim i kvalitetnijim. Nekako mi se čini da pokušava da okupi gerilu koja nije preterano preteća. Nema on tu neku podršku, ali je izašao iz okvira onoga što je prostor KiM. Sad zaista vrlo transparentno pokušava da okupi Albance iz regiona da on bude ta istorijska ličnost. Istorijska je težnja da formiraju "veliku Albaniju", ali da li je baš on bio viđen da bude taj lider ja čisto sumnjam. Čvrsto verujem da Albanci ne misle kao Aljbin Kurti - rekla je Paunović.

Na ovu temu se osvrnuo i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, gde je izrazio svoje mišljenje o trenutnom stanju. - Otkud njemu ideja za stvaranje "velike Albanije"? Upravo jer je ključna osoba Grkinja Dejona Mihalji. Kada posmatramo Albanija i Grčka još do danas nisu završili rešenje granica. Ima 78 kilometara nerešenog graničnog pitanja a to se upravo veže za Čameriju. Sa druge strane gospodin Palmer je mnogo radio na tome i odakle Kurti crpi ideje o stvaranju "velike Albanije" - istakao je Beriša i dodao: foto: Kurir televizija - Kosovski ustav zabranjuje ujedinjenje sa Albanijom, ali sreća je u jednoj činjenici da nije ovih 10 poslanika srpske liste u ovom trenutku. Oni bi mogli da promene Ustav Kosova. Potrebna je dvotrećinska većina, a u njoj je potrebno većina srpskih glasova. Inače bi on davno sve to promenio

