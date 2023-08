"KURTI POKUŠAVA DA DESTABILIZUJE MAKEDONIJU!" Demo Beriša otkrio: Aljbinu se vlada raspada, U VELIKOM JE PROBLEMU

Na skupu u centru Tetova, na kojem je govorio tzv.premijer nepriznate države Kosovo Aljbin Kurti u sklopu njegove nezvanične posete Severnoj Makedoniji i sastanku sa opozicionim liderima, vijorila se zastava takozvane "velike Albanije“, koja obuhvata delove Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Grčke.

Kurti se tokom posete Severnoj Makedoniji sastao samo sa liderima opozicionih partija Albanaca i pristvovao preimenovanju ulice "Druga makedonska brigada“ u "Adem Demaći“ u skopskoj opštini Čair. On je izjavio da Severna Makedonija treba da bude što bliže Kosovu, Albaniji i Bugarskoj, a dalje od Srbije predsednika Aleksandra Vučića dodajući da će samim tim ova država biti što bliže ulasku u EU, a region će biti bezbedniji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je skandal nad skandalima to što je Aljbin Kurti u Severnoj Makedoniji promovisao ideju "velike Albanije"i što su isticani njeni simboli, a Kurti predstavljen kao premijer svih Albanaca i premijer Tetova?

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski zatražio je krivično gonjenje organizatora javnih skupova u Tetovu i Čairu u Skoplju, kojim je prisustvovao tzv. premijer Kosova, zbog, kako je naveo, promovisanja velikodržavne šovinističke ideje.

Na ovu temu se osvrnuo i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, koji je gostovao u emisiji Usijanje gde je izrazio svoje mišljenje o trenutnom stanju.

- Čini mi se da je Aljbin Kurti došao u poziciju da sve ono što je obećao u predizbornoj kampanji sada negira. Takođe je ušao u veliki problem jer mu se vlada raspada. Pre nekoliko dana smo imali prilike da vidimo da mu je ključni ministar odbrane napustio mesto, a došao je iz Norveške. Pre toga smo imali prilike da vidimo da je ministar zdravlja napustio mesto i vratio se za Ameriku - rekao je Beriša.

Takođe je istakao da je ideja o "velikoj Albaniji" povezana sa nekim eksternim uticajima, te da je ključna osoba u toj priči Dejona Mihalji.

- Otkud njemu ideja za stvaranje "velike Albanije"? Upravo jer je ključna osoba Grkinja Dejona Mihalji. Kada posmatramo Albanija i Grčka još do danas nisu završili rešenje granica. Ima 78 kilometara nerešenog graničnog pitanja a to se upravo veže za Čameriju. Sa druge strane gospodin Palmer je mnogo radio na tome i odakle Kurti crpi ideje o stvaranju "velike Albanije". Kosovski ustav zabranjuje ujedinjenje sa Albanijom, ali sreća je u jednoj činjenici da nije ovih 10 poslanika srpske liste u ovom trenutku. Oni bi mogli da promene Ustav Kosova. Potrebna je dvotrećinska većina, a u njoj je potrebno većina srpskih glasova. Inače bi on davno sve to promenio - istakao je Beriša.

Beriša je takođe analizirao zašto je Kurti odabrao baš Tetovo za svoju posetu.

- Zašto je izabrao baš Tetovo? Najžešći sukob koji se dogodio između Albanaca i Makedonaca se odigrao na prostoru Tetova. Aljbin Kurti pokušava u ovom trenutku da destabilizuje Makedoniju. Kao što je pokupšavao sa Srbijom da napravi sukob između nas i KFOR-a i gde nije uspeo sada se okrenuo Makedoniji - navoe je Beriša.

