ODALOVIĆ ODGOVORIO HOTIJU: Beograd konstruktivan, Priština ništa od dogovorenog u Briselu neće da implementira!

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović demantovao je navode šefa Komisije Vlade Kosova za nestala lica Andina Hotija da Srbija ne poštuje sporazum koji se odnosi na nestale ističući da se radi o pokušaju pravdanja i traženja alibija za nepostupanje Prištine po zahtevima Beograda, ali i međunarodne zajednice.

Odalović za Kosovo onlajn kaže da takve izjave nažalost nisu ništa novo kada je Priština u pitanju.

- Žao mi je što se gospodin Hoti upliće u ovu temu iako ne može da donese ni jednu odluku da se proces zaustavi, čak verujem da bi on i bio deo procesa, ali je jasno da mu Aljbin Kurti i Besnik Bisljimi ne daju - kazao je Odalović.

Kako navodi, u Briselu su uloženi napori da se proces očuva živim, da traje i da se dođe do nečega što bi prvenstveno dalo nadu porodicama nestalih, odnosno da se dođe do nekog dokumenta koji bi bio obavezujući za obe strane.

Ističe da je taj dokument bila upravo usaglašena Deklaracija koja je vrlo jasna poslala poruku kroz izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija da su Beograd i Priština posvećeni procesu.

Takođe, naglašava da je upravo u Deklaraciji prepoznato da je Radna grupa nezamenljiv mehanizam.

Dodaje da je jedna od važnih stvari koja je dogovorena u Deklaraciji i formiranje zajedničke komisije kojom bi predsedavao predstavnik EU, a koja bi bila podrška radu Radne grupe.

- Imamo situaciju da je Beograd bio konstruktivan, mi smo sve učinili da i ovi radni zadaci budu tako formulisani, da budu rasterećeni bilo kakve politike, da se pređe na operativni rad i imali smo nekoliko sastanaka u Briselu na kojima smo praktično pričali sami sa sobom, odnosno sa Miroslavom Lajčakom, a Priština je ignorisala, ponašala se nezainteresovano. Nismo videli nijedan njihov predlog ili sugestiju kako bi ta zajednička komisija radila i zadnji put smo se rastali u Briselu 19. jula da sam se ja pitao 'a što smo i bili' jer trošimo resurse, vreme, mnogo toga, a s druge strane nemamo nijedan jedini odgovor - kazao je Odalović za Kosovo online.

Ono što porodice nestalih moraju da znaju, ističe, jeste da je Radna grupa za nestala lica nezamenjiv mehanizam, da mora po Deklaraciji da nastavi da radi, a da zajednička komisija koja bi bila formirana treba da bude podrška u radu i da rešava probleme koji mogu da nastanu u implementaciji.

- Ovakvim izjavama se prvo javnost loše informiše, da ne kažem da je ovde pokušaj pravdanja - traži se alibi za nerad i za nepostupanje po zahtevima prvenstveno Beograda, ali i međunarodne zajednice, odnosno EU i to Priština pokušava da prebaci na Srbiju, to nije ništa novo, to je njihov politički manevar jer oni očigledno neće ništa od onoga što se u Briselu dogovori i o čemu se razgovara da implementiraju - navodi Odalović.

Kako dodaje, tu nastaju problemi i tu su porodice kada reaguju u pravu, jer su smatrale da će se prebacivanjem pitanja nestalih u Briselu dobiti na novom kvalitetu podrške prvenstveno kada su informacije u pitanju, arhive koje ni Beogradu, ni Prištini nisu sada dostupne.

Odalović ukazuje i da je neprimereno i veoma ružno da se piše Vučiću sa zahtevima za otvaranje arhiva.

- Prvo za Aleksandra Vučića Komisija za nestala lica vlade samoproglašenog Kosova ne postoji. Za Aleksandra Vučića postoji Radna grupa kao mehanizam i svi zahtevi, bilo koje strane se preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta preusmeravaju na adrese na koje su upućeni. Mi tako komuniciramo po svakom zahtevu koji upućujemo prištinskoj strani. Nikada se nije desilo da se iko od nas obratio bilo kome, bio to Hašim Tači, Ramuš Haradinaj, Isa Mustafa, Aljbin Kurti ili bilo ko od ljudi koji predstavljaju privremene institucije. Mi ne komuniciramo sa njima, već sa njihovim nadležnim telom, a to je upravo Radna grupa - pojasnio je Odalović za Kosovo online.

Ističe da je potpuno netačna informacija da Beograd ne da informaciju.

- Želim još jednom, prvenstveno zbog porodica kosovskih Albanaca, da kažem da je Beograd predao 2.417 dokumenata prištinskoj strani. Sve lokacije koje rade i pričaju da rade su na bazi naših dokumenata, skica, opisa... Ne vidim čemu bežanje od priznanja da je Beograd konstruktivna strana, a da do sada nama Priština nijedan zahtev nije dala - kaže Odalović.

Prema njegovim rečima, Beograd ima više desetina zahteva, obrađenih koji bi morali da idu na sednicu Radne grupe.

- Mi bi trebalo da na tom sastanku razmotrimo te izveštaje, prihvatimo i da po njima krenemo da postupamo. Priština ignoriše bilo kakav zahtev, zadnji put je pre mesec dana bio neki sastanak zakazan, ja sam tražio da idem jer ima i lokacija koje su u centralnoj Srbiji, da ih zajedno razmotroimo i da ponovim naše zahteve. Mi smo formirali kao pomoćni organ i podgrupu za forenziku, ali do današnjeg dana u mrtvačnicu u Prištini gde se nalazi oko 350 tela, od kojih je minimum 70, nije nam dozvoljeno da uđemo i radimo zajedno - ukazao je Odalović.

Odalović kaže da Priština mora da objasni zašto nema sastanaka Radne grupe, ko sprečava rad i zašto su lokacije koje su zahtevi i Beograda i Prištine ne rade.

- Ne rade se jer nema Radne grupe. Transparentnost i zajednički rad krasio nas je do dolaska Ajbina Kurtija na vlast, mi smo više od 1.800 slučajeva nestalih rešili kroz tu Radnu grupu koju oni neće više, od čega je 90 odsto bilo Albanaca. Poslednja lokacija koju smo radili bila je Kiževac, bili smo svi zajedno, čak smo doveli i porodice kosovskih Albanaca koji su tu pronađeni da obiđu tu lokaciju. Smatrao sam to najnormalnijim, a mi danas - niti nas zovu na lokacije koje rade, niti su porodice Srba koje imaju interes da na određenim lokacijama budu prisutne ikada pozvane - rekao je Odalović.

Odalović ukazuje da je vrlo nehumano i nekorektno prema porodicama i Albanaca i Srba ovakvo ponašanje Prištine i dodaje da takvo ponašanje samo udaljuje.

- Ovo je tipična politizacija onoga što pokušavaju da imputiraju Beogradu jer zamene teza i na ovakav način obmanjivanje javnosti sa ciljem da se nađe alibi za nepostupanje i prebacivanje odgovornosti na Beograd govori o tome da Prištinu to ne interesuje i to je nešto što porodice i Albanaca i Srba moraju da znaju. Molio sam da organizuju sastanak gde bismo došli mi i predstavnici Prištine da porodicama Albanaca i Srba objasnimo šta je problem i zašto se ne radi. Možemo mi medijski i kako hoćemo da se prepucavamo, ali to ne vodi nikuda, jedini put je dogovor da radimo tu lokaciju tada i tada, završimo priču i dajemo odgovor porodicama da li smo ili nismo našli. Ovako kada nema aktivnosti šta mi njima da kažemo - zaključio je Odalović za Kosovo online.

