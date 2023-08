UBICA MOG DETETA ŠETA, MOŽDA MI SE SMEJE PUTEM: Potresne reči Milisava Dakića, oca ubijenog srpskog dečaka Pante (12)

Parastosom u Crkvi rođenja presvete Bogorodice, a potom i na grobovima ubijenih dečaka, Ivana Jovovića i Panta Dakića, obeležena je dvadeseta godišnjica zločina nad srpskom decom u Goraždevcu. Milisav Dakić, otac ubijenog Panta kaže da im je iz dana u dan sve gore i gore.

Panto Dakić imao je samo 12, a Ivan Jovović 19 godina. Otišli su da se tog toplog avgustovskog dana sa drugovima okupaju u Pekoj Bistrici, kada su prekinuti njihovi snovi.

foto: Printscreen/Youtube

- Dokle će ovo da traje ne zna se. Nama Srbima nije dobro, ne znam da li će se išta preduzeti, ne samo za ubistvo Ivana i Panta, već za sva ubistva na Kosovu. Apelovao bih na sve organizacije, strukture, da se uključe. Za mene je osećaj isti kao i onog dana, i trajaće dok mi traje duša - kazao je Dakić.

Ni posle dvadeset godina počinioci ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece u Goraždevcu nisu pronađeni, a istražitelji Euleksa su krajem 2010. obustavili istragu.

Dakić dodaje da ne očekuje da se istraga nastavi i kako kaže nema informacija o tome.

- Nas niko ne obaveštava, jedino vi novinari kada dođete. Za nas bi značilo da se otkrije ko je ubica. Zamislite ubica mog deteta šeta, možda mi se smeje putem, bio bih najsrećniji kada bi moglo da se sazna i sve okonča - poručio je Dakić.

Na dan ubistva Dakića i Jovovića, ranjeni su i Bogdan Bukumirić, Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović i Marko Bogićević.

Đorđe Ugrenović, jedan od četvoro dece koja su 13. avgusta 2003. ranjena, rekao je da sećanja ne blede ni posle dvadeset godina. Kaže, da je pošlo dvadeset godina od ubistva njegovih drugova, ali da slika događaja ne bledi, a posebna je bol, priča, što niko od odgovornih nije pronađen.

- Muči nas mnogo sve to. To je bio veliki zločin i veliki udarac za nas u Goraždevcu. Tog dana se sećam kao da je danas bilo, taj pečat je neizbrisiv. Išili smo da se kupamo na reci, mi nismo išli na more, na zimovanja, za nas je reka bila sve, mesto gde smo mogli da se rashladimo. Bilo je oko stotinak dece, i onda se desila rafalna paljba koja je pokosila Panta i Ivana i nas - priča Ugrenović.

Ugrenović ističe da sa svojom porodicom planira da ostane u Goraždevcu.

"Imam četvoro dece, i trudiću se da Ivana i Panta uvek spominjem da se ne zaborave i da uvek budu sa nama", poručio je Ugrenović.

(Kurir.rs/Kosovo online)