VLADIKA ILARION SLUŽIO PARASTOS U GORAŽDEVCU UBIJENIM SRPSKIM DEČACIMA: Rak rana je kada u svom rodu kriješ ubicu

Povodom 20. godišnjice od ubistva dvojice srpskih dečaka u Goraždevcu, Pantelije Dakića (12) i Ivana Jovovića (19), vladika novobrdski Ilarion uz sasluženje monaha iz Visokih Dečana služio je danas parastos u Crkvi rođenja presvete Bogorodice u ovom mestu.

Parastos je služen dan uoči dvadesete godišnice od ubistva, a vladika Ilarion je rekao da su Ivan i Panto postali poznati i priznati u celom srpskom rodu, i da su oni naša nada.

"Okupili smo se ovde da prinesemo beskrvnu žrtvu, u spomen Ivana i Panta, dece ovoga mesta, dece ove zemlje, dece ove rečice koja prolazi kroz Goraždevac, dece Metohije, ali i dece sviju nas. Ivan i Panto su postali u celom našem rodu poznati i priznati i na neki način oni su naša nada, oni su sa onom mladalačkom radošću otišli u ruke svoga stvoritelja da se tamo raduju večnoj slavi, i ono što se sa njima desilo govori nam šta je ovaj i kakav je ovaj svet", naveo je vladika Ilarion.

U besedi vladika je dodao da je "rak rana kada u svom rodu kriješ ubicu", dodajući da se nada da će ubice biti pronađene.

"To truje društvo, truje naše odnose. Ne traži se nikakva naplata, kazna, mi hrišćani od Gospoda očekujemo sud i svako će od nas da primi prema svojim delima, ali za ovaj svet je dobro da ono što je zlo istera na čistac. Da se pomolimo Bogu, da i to dođe na videlo, baš zbog tog nerećnika koji je to radio, bolje za njega, da ga stigne blaga kazna i sramota na ovom svetu, nego da sa tom sramotom ide sutra ili prekosutra pred onoga koji ga je stvori, jer će mu biti mnogo teže", poručio je vladika Ilarion okupljenima prenoseći ujedno i blagoslov patrijarha Porfirija i vladike Teodosija.

Prastosu ubijenim dečacima osim roditelja, rodibine, prijatelja i meštana prisustvovao je i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Miloš Terzić.

Na dan ubistva Dakića i Jovovića, ranjeni su i Bogdan Bukumirić, Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović i Marko Bogićević. Nakon parastosa u crkvi, danas će pomen biti služen i na grobovima Jovovića i Dakića.

13. avgusta. 2003. godine u trenutku dok se oko osamdesetak srpske dece kupalo na reci, na njih su ispaljeni rafali iz automatskog oružja. Počinioci nikada nisu pronađeni, a istražitelji Euleksa su krajem 2010. obustavili istragu.

